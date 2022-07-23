中國駐英使館：強烈譴責美英情報部門一再編造「中國威脅論」

美國和英國情報部門官員近日在阿斯彭安全會議上聲稱中國已成為美英情報機構主要關注，重要性已超過反恐。中國駐英國使館發言人7月23日回應稱，美英情報部門近來一再編造「中國威脅論」，惡意誹謗中國，中方對此予以強烈譴責。



阿斯彭安全會議（Aspen Security Forum）由阿斯彭戰略研究集團每年在美國科羅拉多州阿斯彭市舉辦。本屆阿斯彭安全會議7月19日至22日舉行。

英國軍情六處處長摩爾（Richard Moore）7月21日表示，中國如今是軍情六處的首要情報任務，重要性已超過反恐。

中國使館發言人表示：「美英情報部門近來一再編造『中國威脅論』，惡意誹謗中國、粗暴干涉中國內政，我們對此堅決反對、予以強烈譴責。」

中國駐英國使館指出，中國堅持走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，始終是維護世界和平、促進共同發展的堅定力量。反觀美英等少數國家，它們任意對其他國家進行滲透、顛覆和侵略，在國際上製造對立對抗，給世界很多地方帶來混亂和禍害。孰是孰非，世界早有公論。

至於台灣，中國使館稱，這是中國領土不可分割的一部分。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願和堅定意志，是任何人都阻擋不了的歷史大勢。中方將以最大的誠意、盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景，同時中方堅定維護國家主權、安全和領土完整，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

發言人強調，中方敦促美英情報部門糾正錯誤，好好反思自身問題，停止誣衊中國、誤導公眾。

中國駐美國大使秦剛7月20日出席阿斯彭安全會議期間的一場「爐邊對話」活動，就中美關係闡述中方政策立場。秦剛說，「新冷戰」只有輸家，沒有贏家，其後果將是世界無法承受之重。希望美方不搞「民主對抗威權」的意識形態對抗，不搞排他性、對抗性的地緣政治競爭，不搞「脫鈎」斷供、不搞軍備競賽等。