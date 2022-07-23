烏克蘭｜澤連斯基評糧食出口協議　稱收復失地前不會停火

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱在該國收復被俄軍佔領的土地前不會停火。他稱與俄羅斯停火等於暫停己方行動，讓俄軍得以休整。



《華爾街日報》22日發布澤連斯基的專方內容，他稱不收復失地而進行的停火，只會令戰事延長。他警告說，容許俄羅斯保有他們在烏克蘭攻佔的土地，只會鼓勵衝突擴大，讓莫斯科有機會為下一輪補給和重新武裝。

美國再向烏克蘭提供27億美元的軍事援助。當中包括4個高機動性多管火箭系統、500台「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機，以及3.6萬發火炮彈藥。加上這批軍援，烏克蘭將擁有20個M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱「海馬斯」），它們能精準擊中80公里內的目標。

白宮發言人科比（John Kirby）稱俄羅斯在烏境內各地進行致命攻擊，大型商場、住宅大樓和殺害無辜的烏人。他稱，面對俄軍這些暴行，總統拜登（Joe Biden）已表明，只要烏克蘭需要，美國將繼續支持烏克蘭。

談到與俄羅斯簽署的重新開放讓烏克蘭出口穀物的協議，澤連斯基說：「對莫斯科的外交讓步可能會在一定程度上穩定市場，但只會在未來導致暫時的喘息和自食其果。」

俄羅斯和烏克蘭22日簽署一項富有意義的協議，重新開放烏克蘭黑海港口進行糧食出口——有聲音認為，因俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的國際糧食危機，或有緩解的希望。