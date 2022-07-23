Chip 4｜尹錫悅：應積極與中國展開外交　避免因供應鏈產生誤解

韓國總統尹錫悅7月21日聽取外交部工作匯報，要求外交部積極與中國展開外交，不讓中方在供應鏈問題上對韓國產生誤解。他所指的是，韓國被美國要求考慮加入的「Chip 4」晶片聯盟，有可能引起包括中國在內的疑慮。



韓聯社7月21日稱尹錫悅向外長朴振表示，就韓國在全球供應鏈重構過程中可能採取的行動，外交部應事先向北京說明情況，以防產生誤解。若已出現誤解，外交部應積極開展外交以作消除。

朴振完成工作匯報後向媒體透露，會上與尹錫悅就供應鏈問題交換意見，並一致認為，隨着供應鏈環境的變化，韓國決定加入印太經濟框架（IPEF），並會就是否加入Chip 4聯盟做出抉擇。朴振稱這些並不是為排擠特定國家，而是為擴大國家利益而需考慮的議題。

美國為加強與日本、韓國、台灣的半導體合作，計劃成立「Chip 4」晶片聯盟，據韓媒7月15日報道，美國促首爾政府在8月底前回覆是否加入，但韓國政府陷於兩難，擔心加入會影響與中國關係。

韓聯社引述韓國外交部發言人崔泳杉14日在例行記者會上表示，韓方迄今與美方討論通過多種制度加深半導體合作的方案，尚無任何定論。

報道指，美國政府已於3月公佈「Chip 4」聯盟構想，此後同相關各方交換意見，計劃8月底啟動工作層面會議。

《韓國商業》（Business Korea）報道，韓國政府正陷入兩難，若是加入聯盟可加強產業供應鏈，但又擔心三星電子和SK海力士（SK Hynix）可能會受到與中國相關風險的影響，報道稱，這兩間企業在中國都有不少生意，例如三星電子在西安的NAND快閃記憶體工廠，佔其NAND產量四成以上。

雖然如此，報道稱大部份專家估計韓國最終仍會加入「Chip 4」聯盟。