猴痘︱美國男子同時感染新冠和猴痘病毒　專家：太倒霉

世界衛生組織（WHO）7月23日宣布將猴痘（Monkeypox）列為「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，即與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情一樣，成為世衛最高警戒級別事件。美媒7月21日稱，美國加州塞瓦斯托波爾（Sebastopol）一名男子6月同時感染新冠病毒和猴痘病毒，專家指這名病人太倒霉。



塞瓦斯托波爾男子湯普森（Mitcho Thompson）6月底確診新冠肺炎，不久後他的背部、腿部、手臂和頸部出現病變及泛紅。醫生指湯普森同時感染新冠病毒和猴痘病毒。

湯普森在之後的數週臥病在床，他覺得自己就像得了一場可怕的流感。

他說：「真的很不舒服。坦白說，最糟糕的是，我幾乎無法起床，甚至幾乎無法喝水。」

全國廣播公司（NBC）21日稱，史丹福大學（Stanford University）醫學教授、傳染病專家溫斯洛（Dean Winslow）表示，雖然這種情況罕見，但人有機會同時感染猴痘和新冠病毒。

溫斯洛指：「這（同時感染猴痘和新冠病毒）當然不是沒可能發生的，這是令人難以置信的厄運，它們是非常不同的病毒。」