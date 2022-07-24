英媒：中國擬推出分類制度　避免中概股在美退市

據英媒7月24日引述知情人士報道，中國計劃根據數據敏感程度，對在美國上市的中國企業進行分類，以避免在美國掛牌上市中國企業因無法向美國提供詳細審計資料而退市。



英媒稱，推出分類制度的目的在於確保一些中國公司能遵守美國政府規定，讓美國監管機構檢查這些企業的審計文件。

文中指出，在美上市的中國企業會被分成三類，分別是掌握非敏感數據、敏感數據以及保密數據三個類型。屬於掌握保密數據的企業將不得不自美國退市。

掌握低風險數據的企業，可將審計記錄提供給美國賬戶監管機構美國上市公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）。這些公司可能將包括連鎖餐廳和零售商。

文中引述知情人士稱，北京已就敏感數據類企業可否通過運營重組的形式，以確保公司能遵守規定，展開討論。運營重組形式包括將數據外包給第三方。

這項計劃正處在討論階段，之後可能出現變化。

美國證監（SEC）2021年12月2日通過修訂《外國公司問責法》（HFCAA），訂明如果外國公司連續3年未能提交PCAOB要求的審計報告，當局有權要求有關公司強制退市。中國最遲要在2024年春季前遵守這規定。