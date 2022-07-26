英國前財相辛偉誠被指對華軟弱　卓慧思：倘當選打擊中企如TikTok

英國前財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）與外相卓慧思（Liz Truss）成為英國保守黨黨魁選舉候選人，26日凌晨2時出席電視辯論。這是兩人打入最後兩強後的第一次電視辯論，議題是對華政策，兩人都稱會對中國強硬。



卓慧思批評辛偉誠在任財政大臣時，尋求與中國發展更密切關係。她指的應是他計劃讓中英今年舉行第十一次中英經濟財金對話。

卓慧思稱，由她率領的外交部對華立場是更強硬。她稱倘當選會嚴厲打擊類似TikTok的中資公司。

辛偉誠反駁她的說法，稱自己任內推動法案讓政府可阻止對國家安全構成風險的交易。《每日電訊報》25日援引他的施政綱要聲明報道稱，如他成為新首相，他打算限制中國在英國的影響力。他承諾會關閉所有英國境內正在開辦的孔子學院，並加大對華施壓。

兩人在減稅問題上亦有一番唇槍舌戰，卓慧思稱將撤回上調國民保險費率，並暫緩徵收碳排放稅。辛偉誠則稱要有長遠方法解決英國民眾生活成本高的問題。

BBC在辯論後發布民調結果，39%的受訪選民認為辛偉誠表現較好，38%認為卓慧思表現較佳。

中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會上稱，奉勸個別英國政客，動輒拿中國說事，鼓譟所謂「中國威脅論」等不負責任的言論，並不能解決自己的問題。

他說：「英國保守黨黨首選舉是英國的內政，我不予評論。我想奉勸個別英國政客，動輒拿中國說事，鼓譟所謂『中國威脅論』等不負責任的言論，並不能解決自己的問題。」