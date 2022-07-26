王毅28日起訪問中亞三國　赴烏茲別克出席上合組織外長會議

中國外交部7月26日宣布，國務委員兼外長王毅將於7月28日至29日出席在烏茲別克召開的上海合作組織成員國外長理事會會議，在此前後，王毅應烏茲別克代外長諾羅夫、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁邀請，對三國展開正式訪問。



中國外交部發言人趙立堅表示，烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克三國都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴，當前受各種內外因素影響，中亞地區局勢面臨新挑戰，地區各國普遍希望同中國加強合作、共謀發展、共促安全，也期待上合組織突出新作為、展現新擔當。

他稱，在上述背景下，王毅此次出訪將賡續中國同中亞國家傳統友誼，加強雙方高質量共建「一帶一路」合作，推動構建更緊密的中國-中亞命運共同體。

圖為2022年7月19日中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部網站）

趙立堅稱，王毅將在出訪期間會見三國領導人，並同三國外長舉行會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，王毅還將出席上海合作組織外長會議等多邊活動，同其他與會成員國外長全面籌備今年上合組織撒馬爾罕峰會。

趙立堅表示，相信此訪將全面落實習近平主席同各國領導人達成的重要共識，加強雙多邊、各領域互利合作，推動共建「一帶一路」合作走深走實，為維護地區和平穩定，促進各國繁榮發展作出新貢獻。