加藤智大伏法︱秋葉原襲擊事件後　類似悲劇接連在日本發生

日本東京秋葉原2008年夏天發生隨機襲擊事件，導致7死10傷，最高法院2015年裁定犯人加藤智大死刑。他之後被囚禁七年後，最終在7月26日伏法身亡，終年35歲。而這天亦正值是神奈川相模原市身心殘疾人士設施45死傷持刀襲擊六週年，事實上，在秋葉原事件之後，日本最少發生三宗類似的隨機襲擊事件。



八王子書店殺人事件

秋葉原事件發生後的一個半月，位於東京西部八王子的一間書店內發生持刀殺人事件，一名33歲男子因為工作不順，再加上與父母關係欠佳，在看到秋葉原事件的新聞後，就有無差別殺人的念頭。

他在市內100日元商店買了一把刀，之後到書店行兇，導致一名22歲兼職店員喪生，另一名21歲女顧客身受重傷，留醫三個月後康復。兇手原本被判無期徒刑，經上訴後，法院改判入獄三十年。

日本秋葉原2008年6月8日發生隨機殺人案，造成7死10傷，之後當地發生多宗仿傚這宗事件的襲擊。 （AP）e)

廣島萬事得工場連環殺人案

到了2010年6月，汽車製造商萬事得（Mazda）位於廣島的工廠內發生1死11傷的襲擊事件，兇手是一名42歲的前員工，他懷疑有被害妄想症，於是參考秋葉原事件，在廠內早上換班時間駕車闖入工場範圍，再撞傷多人，最終造成1名39歲男員工身亡，另外11人受傷。

有兇手的朋友表示，對方在犯案前曾透露自己是「人生輸家」等言論（加藤智大亦曾在網上發表類似說法），認為他情緒不穩。當局之後經過多次為兇手進行精神鑑定後，決定起訴他殺人罪，最高法院2013年裁定兇手無期徒刑。

秋葉原在2008年6月8日發生7死10傷襲擊事件後，當局隨即取消在假日實施行人專用區計劃，直到2011年4月中才重開。（Getty Images）

宇都宮前自衛官炸彈自殺案

而在2016年10月23日，櫪木縣宇都宮市短時間內連續發生3宗爆炸事件，一名72歲退役自衛官在市內停車場、公園及寓所放置炸彈，他在公園內將炸彈綁在身上，當場炸死，另外三名路過的中學生遭受波及受傷。當時公園內正舉行嘉年華，原本會有一批兒童參與巡遊，不過隊伍遲了出發，避過一劫。

至於行兇原因，當局發現兇手因為家暴而被妻子告上法院申請離婚，他上訴到最高法院仍是敗訴收場，並被判向前妻賠償2000萬日元，於是對法院及律師充滿怨恨，更在網上揚言計劃引起像秋葉原事件的隨機殺人案。

植松聖在2016年斬殺19名殘障人士中心院友，他被移送至地方檢察廳時面露燦爛笑容，感覺詭異。（AP）

而一開始提到的殘疾人士設施襲擊事件，兇手雖然並非模仿秋葉原事件，但兇手植松聖因為覺得世界上不應有殘疾人士，於是到曾經工作的殘障人士中心「津久井山百合園」，斬殺19名院友，另外有27人受傷，一度成為日本二戰後最多人死亡的殺人案。

經過審訊後，植松聖被判死刑，他目前在設有行刑設備的東京拘留所囚禁，等待當局正式執行判決。