猴痘︱全球確診個案增至逾1.8萬　世衛籲各國與社區合力應對

世界衛生組織（WHO）7月23日宣布將猴痘（Monkeypox）列為「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，即世衛最高警戒級別事件。世衛7月27日公布，全球78個國家共出現逾1.8萬個猴痘確診個案。世衛7月26日呼籲各國與社區合力應對猴痘病毒。



《華盛頓郵報》7月27日稱，截至7月底，全球已出現逾1.8萬個猴痘確診個案，大部分病人是男性。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月27日表示，公共衛生部門與進行男男性行為的群體溝通是至關重要的，以減少猴痘病毒傳播、照顧病人、同時透過打擊污名化和歧視來保護人權。

譚德塞建議進行男男性行為的人士減少性伴侶的數量、再三考慮是否與新伴侶發生性行為、以及與新性伴侶交換聯繫方式，以便在需要時進行跟進。

譚德塞說，世衛目前不建議大規模接種疫苗來預防猴痘，但建議曾接觸猴痘病人的人士，以及高風險人士接種疫苗，包括醫護人員、實驗室職員和有多位性伴侶的人士。

世衛歐洲區域辦事處主任克盧格（Hans Henri P. Kluge）7月26日指，所有世衛成員國，無論它們是否已出現猴痘個案，現在都必須立即採取行動，充分利用每一個機會來預測、控制和阻止猴痘病毒的傳播。克盧格建議各國公共衛生部門與高危群體、社區領導人合作，制定和宣傳重要的訊息，以減少傳播和鼓勵民眾接受衛生服務。