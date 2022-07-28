拜登染疫｜拜登結束隔離　表示感覺良好

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），他在26日下午和27日早上的新冠病毒檢測結果均為陰性，並於27日結束隔離。他27日在白宮玫瑰園 （Rose Garden）發表講話，他表示自己感覺良好。



拜登指他之所以能迅速康復，是因為新冠疫苗加強劑和治療。他對民眾說：「你不用成為總統，也可用這些工具來保護自己。事實上，你可得到與我一樣的新冠疫苗加強劑、同樣的家用病毒測試工具、同樣的治療。」

他表示：「只要你去做我做過的事情，你就可無所畏懼地生活。接種疫苗加強劑、接受病毒測試、接受治療。」

拜登將自己染疫的情況，與前總統特朗普（Donald Trump）染疫時的情況相比。拜登說：「他（特朗普）病情嚴重。幸好，他康復了。當我感染新冠病毒時，我在白宮工作。」拜登稱，他與特朗普染疫時的情況有分別，這分別由疫苗、治療方法和家用檢測工具的可用性導致，這些工具令他能及早發現自己受感染。

醫生指，在未來5天內，拜登會在接近其他人時戴口罩。

白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）27日稱，截至27日早上，拜登已完成5天隔離，現時沒發燒，在過去36小時也已停止使用撲熱息痛（Acetaminophen）。