秦剛：倘有人圖將台灣從中國分裂出去　中國軍隊必將採取堅決措施

中國駐美國大使秦剛7月26日稱「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。



據中國駐美國大使館網站7月27日消息，當天晚上中國駐美國使館舉行招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍95周年。

秦剛在會上發言，內容雖並無點名美國，但令人直接聯想到，他是就美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳在8月訪問台灣發出警告。

秦剛發表主旨講話，徐學淵公使、井泉公使、即將離任的國防武官張力少將、剛剛到任的國防武官劉展少將等參加，美軍方、國務院官員和各界友好人士，各國駐美使團、武官團以及部份華人華僑代表約300人出席。

It's my great honor to celebrate the 95th anniversary of the founding of the People’s Liberation Army of China with so many distinguished guests and friends. Read my speech at the reception here: https://t.co/iijhG7ooIA pic.twitter.com/XVLFPTIuBC — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) July 27, 2022

秦剛大使在致辭中指出，95年來，在中國共產黨領導下，人民軍隊為人民解放、國家獨立、民族復興作出了卓越貢獻。中國堅定走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國軍隊始終是世界和平的維護者和貢獻者。中國自建國以來從未主動挑起任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。

秦剛表示，當前，百年變局和世紀疫情相互交織，動盪和危機此起彼伏，傳統和非傳統安全挑戰層出不窮。在此背景下，習近平主席提出了全球安全倡議，呼籲世界各國遵守聯合國憲章宗旨和原則，以共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，以合作精神適應深刻調整的國際格局，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

他指出，今年是尼克遜總統訪華50周年。50年前，中美兩國老一輩領導人以非凡的智慧和遠見，打開了中美交往的大門。50年後的今天，中美關係再次走到新的十字路口。我們要共同探索不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國在這個星球上和平共處之道。

秦剛表示，習近平主席和拜登總統一致同意，中美雙方應相互尊重，和平共處，加強溝通，以建設性方式管控分歧，防止衝突，增進合作，推動中美關係重回健康發展軌道。

拜登和習近平：圖為2022年7月27日，由美聯社發布的設計圖片，左圖是美國總統拜登2021年11月6日的照片，右圖是中國國家主席習近平2019年11月13日的照片。（AP）

他強調，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。中國政府珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一。但「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

秦大使指出，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，兩軍高層3次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機，推進反恐維和、軍事醫學、軍事環保等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。

張力武官致辭，回顧5年工作歷程，感謝各方支持。劉展武官表示，將與美方保持密切溝通，為推動兩國兩軍關係穩定發展共同努力。

招待會現場舉辦了反映中國人民解放軍光輝歷程的主題圖片展，播放了展示中國國防政策和軍隊建設成就的多媒體宣傳片。來賓們對中國人民解放軍建軍95周年表示熱烈祝賀，對新中國成立以來取得的巨大成就表示欽佩和讚賞，積極評價尼克遜總統訪華50年來中美關係取得長足發展，祝願中美兩國兩軍關係健康穩定發展。