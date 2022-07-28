秦剛：倘有人圖將台灣從中國分裂出去　中國軍隊必將採取堅決措施

撰文：許懿安
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中國駐美國大使秦剛7月26日稱「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

據中國駐美國大使館網站7月27日消息，當天晚上中國駐美國使館舉行招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍95周年。

秦剛在會上發言，內容雖並無點名美國，但令人直接聯想到，他是就美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳在8月訪問台灣發出警告。

秦剛發表主旨講話，徐學淵公使、井泉公使、即將離任的國防武官張力少將、剛剛到任的國防武官劉展少將等參加，美軍方、國務院官員和各界友好人士，各國駐美使團、武官團以及部份華人華僑代表約300人出席。

秦剛大使在致辭中指出，95年來，在中國共產黨領導下，人民軍隊為人民解放、國家獨立、民族復興作出了卓越貢獻。中國堅定走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國軍隊始終是世界和平的維護者和貢獻者。中國自建國以來從未主動挑起任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。

秦剛表示，當前，百年變局和世紀疫情相互交織，動盪和危機此起彼伏，傳統和非傳統安全挑戰層出不窮。在此背景下，習近平主席提出了全球安全倡議，呼籲世界各國遵守聯合國憲章宗旨和原則，以共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，以合作精神適應深刻調整的國際格局，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

他指出，今年是尼克遜總統訪華50周年。50年前，中美兩國老一輩領導人以非凡的智慧和遠見，打開了中美交往的大門。50年後的今天，中美關係再次走到新的十字路口。我們要共同探索不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國在這個星球上和平共處之道。

秦剛表示，習近平主席和拜登總統一致同意，中美雙方應相互尊重，和平共處，加強溝通，以建設性方式管控分歧，防止衝突，增進合作，推動中美關係重回健康發展軌道。

拜登和習近平：圖為2022年7月27日，由美聯社發布的設計圖片，左圖是美國總統拜登2021年11月6日的照片，右圖是中國國家主席習近平2019年11月13日的照片。（AP）

他強調，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。中國政府珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一。但「台獨」分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

秦大使指出，保持兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，兩軍高層3次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機，推進反恐維和、軍事醫學、軍事環保等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。

張力武官致辭，回顧5年工作歷程，感謝各方支持。劉展武官表示，將與美方保持密切溝通，為推動兩國兩軍關係穩定發展共同努力。

招待會現場舉辦了反映中國人民解放軍光輝歷程的主題圖片展，播放了展示中國國防政策和軍隊建設成就的多媒體宣傳片。來賓們對中國人民解放軍建軍95周年表示熱烈祝賀，對新中國成立以來取得的巨大成就表示欽佩和讚賞，積極評價尼克遜總統訪華50年來中美關係取得長足發展，祝願中美兩國兩軍關係健康穩定發展。

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