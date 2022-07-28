甲醇溝水當酒賣　印度村莊55死200人送院

撰文：洪怡霖
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印度平民黨（Aam Aadmi Party）發言人巴拉德瓦傑（Saurabh Bharadwaj）7月27日引述當地報紙報道指，西部古吉拉特邦（Gujarat）迄今已有55人因飲用假酒喪生，200人入院。

西班牙埃菲通訊社（EFE）引述印度警方稱，事發於古吉拉特邦艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）博達德（Botad）地區數個禁止銷售酒精飲料的村莊，警方正搜捕至少10名被告，9人已遭逮捕，其中1人被指是飲料製造商。

報道指，陸續有博達德和艾哈邁達巴德城鎮的人因飲假酒住院後，25日出現首宗死亡個案。

根據警方調查，假酒由經常用作工業溶劑的物質甲醇、或用水稀釋過的甲醇製成，不法之徒以每袋20盧比的價格被當成酒精飲料出售。

俄羅斯奧倫堡州假酒事件　增至34人中毒死亡印度北部多人飲用假酒中毒　最少86人死亡馬來西亞酒精中毒事件　最少15死33傷　疑涉假酒印尼假酒橫行逾60人中毒死　內含咳藥水　仲有意想不到的成分……
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