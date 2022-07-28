甲醇溝水當酒賣　印度村莊55死200人送院

印度平民黨（Aam Aadmi Party）發言人巴拉德瓦傑（Saurabh Bharadwaj）7月27日引述當地報紙報道指，西部古吉拉特邦（Gujarat）迄今已有55人因飲用假酒喪生，200人入院。



गुजरात में नक़ली ज़हरीली शराब पीने से अब तक 55 लोग मर चुके है और 200 लोग अस्पताल में भर्ती है ।



गुजरात में वर्षों से शराबबंदी है । 27 साल से भाजपा की सरकार है ।



अख़बार में जगह नहीं थी इसलिए खबर छोटी छापी गई । TV पर तो बिल्कुल जगह नहीं है । pic.twitter.com/3PI7CmC53m — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) July 27, 2022

西班牙埃菲通訊社（EFE）引述印度警方稱，事發於古吉拉特邦艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）博達德（Botad）地區數個禁止銷售酒精飲料的村莊，警方正搜捕至少10名被告，9人已遭逮捕，其中1人被指是飲料製造商。

報道指，陸續有博達德和艾哈邁達巴德城鎮的人因飲假酒住院後，25日出現首宗死亡個案。

根據警方調查，假酒由經常用作工業溶劑的物質甲醇、或用水稀釋過的甲醇製成，不法之徒以每袋20盧比的價格被當成酒精飲料出售。