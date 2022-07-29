俄羅斯：俄美沒同意換囚　美國拒趁機解除制裁

撰文：房伊媚
出版：更新：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月27日表示，華府已向俄方提出實質提議，要求釋放遭拘留在俄羅斯的美國公民，美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日稱，俄美之間沒達成釋放囚犯的協議。

佩斯科夫說：「由於現在沒達成獲最終確定的協議，我沒有更多（資料）補充。」

佩斯科夫表示，眾所周知，在討論這類問題時，通常不會公開額外的訊息，並指雙方會公布的消息，通常與已達成的協議有關。

布林肯27日指，他數天內會與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）溝通，討論有關釋放格連娜和惠蘭的事。

俄羅斯外交部27日表示，除傳媒報道的內容外，美方未有提出任何通話請求。

美國有線新聞網絡（CNN）27日引述消息稱，美國已提出以被判入獄25年、正服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換被俄羅斯扣押的格連娜及惠蘭獲釋，計劃已獲美國總統拜登（Joe Biden）支持。

美國白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）就換囚計劃回應時稱，美國拒絕取消對俄羅斯的制裁或允許可能減輕制裁，以換取釋放在俄羅斯被拘押的美國人。

她在回答相關問題時說：「我不會說詳細情況……我不會從這裏進行談判。我們就是不能從這裏進行談判。」

讓-皮埃爾重申，美國已向俄羅斯提出了認真的提議，但再次拒絕透露其內容。

布林肯將致電拉夫羅夫？俄外交部：美國沒提出過通話請求美俄外長數天內通電話討論換囚美國籃球女將大麻案　律師向俄法院交醫生信證藥用大麻治療痛楚美國女籃中鋒涉藏毒案俄羅斯開審
美俄關係
布林肯
拜登
俄羅斯
美國
你可能感興趣