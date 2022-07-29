俄羅斯：俄美沒同意換囚　美國拒趁機解除制裁

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月27日表示，華府已向俄方提出實質提議，要求釋放遭拘留在俄羅斯的美國公民，美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日稱，俄美之間沒達成釋放囚犯的協議。



佩斯科夫說：「由於現在沒達成獲最終確定的協議，我沒有更多（資料）補充。」

佩斯科夫表示，眾所周知，在討論這類問題時，通常不會公開額外的訊息，並指雙方會公布的消息，通常與已達成的協議有關。

布林肯27日指，他數天內會與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）溝通，討論有關釋放格連娜和惠蘭的事。

俄羅斯外交部27日表示，除傳媒報道的內容外，美方未有提出任何通話請求。

美國有線新聞網絡（CNN）27日引述消息稱，美國已提出以被判入獄25年、正服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換被俄羅斯扣押的格連娜及惠蘭獲釋，計劃已獲美國總統拜登（Joe Biden）支持。

美國白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）就換囚計劃回應時稱，美國拒絕取消對俄羅斯的制裁或允許可能減輕制裁，以換取釋放在俄羅斯被拘押的美國人。

她在回答相關問題時說：「我不會說詳細情況……我不會從這裏進行談判。我們就是不能從這裏進行談判。」

讓-皮埃爾重申，美國已向俄羅斯提出了認真的提議，但再次拒絕透露其內容。