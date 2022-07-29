美國通過晶片法案　短缺並非高端貨　遠水救不到近火

美國眾議院7月28日通過《晶片與科學法案》（Chips and Science act），參議院在早前在27日亦已通過相關法案。法案待交予總統拜登（Joe Biden）簽署後將生效。



《晶片與科學法案》總值2800億美元，其中572億美元用於為美國晶片製造公司提供補貼，2000億美元用於開發人工智能、機械人、量子電腦等先進技術領域。法案的目的，旨在解決半導體晶片短缺問題，及讓美國在先進科技領域上更上一層樓。

圖為7月25日，因感染新冠肺炎正在白宮隔離的拜登，透過視像出席一項經濟會議。（AP）

美國雖然在設計半導體晶片上有着領導地位，但生產能力不及台積電甚至三星，以致晶片供應嚴重依賴國外。疫情下供應鏈出現問題晶片短缺，中美關係及台海局勢緊張亦加深了晶片供應的擔憂。法案協助晶片生產商在美國設廠，希望解決晶片不足。

不過企業設廠及調整生產線需要一段長時間，動輒數年，法案不太可能有立竿見影的效果。而且全球產業普遍出現短缺的，是傳統的低端晶片。這些晶片不一定需要台積電或三星製造，而法案資金似乎也不會主力流向設立這些生產線，因此對解決過去出現「晶片短缺」的幫助可能有限。

另外有評論指出，資金只會用在數個行業龍頭，如英特爾（Intel）等的企業身上，造成不公平現象。有投反對票的議員表示，法案有如向這些企業專門提供福利，法案亦將加重美國未來十年的債務負擔。

法案背後亦為美國與中國在晶片及高科技領域上的競賽，晶片技術對軍事應用愈來愈重要，美國除設立限制避免中國取得尖端晶片製造技術外，亦為在發展上繼續取得領導位置。