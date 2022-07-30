拒以盧布支付　俄羅斯停向拉脫維亞供應天然氣

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）稱，因拉脫維亞（Latvia）未使用盧布支付供應款，公司7月30日起全面停止向拉脫維亞供應天然氣。



俄衛網7月30日引述俄羅斯天然氣工業股份公司在Telegram頻道上的新聞稿中稱：「今天，俄羅斯天然氣工業股份公司在7月聲明的框架下由於拉脫維亞違反天然氣抽取條件，已停止向拉脫維亞供氣。」

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，西方加大了對莫斯科的制裁。一些國家已宣布凍結俄羅斯資產，放棄俄羅斯能源的呼聲在歐洲愈來愈高。歐盟已通過七輪制裁方案，其中包括煤炭和石油禁運等。

克里姆林宮稱這是一場前所未有的經濟戰爭，並採取回應措施。4月1日，俄方在向「不友好」國家和地區供應天然氣時改用盧布結算。一些買家拒絕使用盧布支付，因它們認為這違反了制裁。波蘭和保加利亞首先拒絕以盧布支付天然氣，其次是波羅的海國家——拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞。

此外，7月中旬，拉脫維亞議會通過了能源法修正案，從2023年1月1日起禁止從俄羅斯進口燃料。但眾所周知，本週拉脫維亞政府已恢復了購買——但不是從俄氣公司，而是從另外的供應商手中購買，並以歐元支付。