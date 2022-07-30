美國肯塔基州水災25死　有家庭逃到樹上仍未能避難痛失4名子女

美國肯塔基州（Kentucky）暴雨成災，死亡人數達到至少25人，包括6名兒童。重災區諾特縣（Knott County）一對夫婦事發時帶同4名子女到樹上避難，但最終不敵水流，4名年齡介乎2歲至8歲的子女不幸遭沖走。



諾布萊（Riley Noble）夫婦痛失4名子女，他們的親戚特雷霍（Brittany Trejo）在眾籌網站GoFundMe設立專頁，協助籌集喪禮費用，至今獲逾3.3萬美元（26.3萬港元）捐款。

特雷霍悲傷地稱，諾布萊夫婦現在一無所有（lost everything）。綜合紐約時報、霍士新聞（Fox News）等報道，在7月28日事發時，諾布萊夫婦在約凌晨2時聽到水災警報，望向窗外時開始只見一些水，但隨後愈來愈覺得不妥，於是在數分鐘內協助子女穿衣服，然後逃難，他們本來先登上拖車，希望駕車離開，但發現開始有水湧入，只好走出車外，特雷霍稱「他們無處可去，沒有可駕駛逃難的地方。」

他們先爬上車頂，之後再到了屋頂，但也發現不安全，最終再到了樹上避難，惜仍未能逃過災劫，特雷霍稱「他們設法爬到了一棵樹上...... 在好幾個小時內抱住了孩子，但最終有一個大浪湧來，把他們（孩子）全部沖走了。」

她又稱「夫婦兩人困在樹上8小時後，終於有人抵達幫忙。」

這4名子女分別是8歲的瑪迪遜（Maddison Noble）、6歲的小諾布萊（Riley Jr.）、4歲的內維（Nevaeh Noble）及2歲的錢斯（Chance Noble）。至7月29日中午，警方找到了4名孩子的遺體。

這次水災已造成多人傷亡，美國肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）擔心死亡人數仍會進一步上升。警方繼續派出直升機，希望尋找到需要幫忙的受困者。

截至7月29日下午，肯塔基州內也有逾2.1萬戶停電。