烏克蘭運糧船很可能8月1日出港　最快3日抵達土耳其

根據土耳其的說法，烏克蘭第一艘裝載烏克蘭穀物的船最快8月1日出港，最快8月3日抵達土耳其伊斯坦堡。

土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）7月31日接受土耳其電視台Kanal 7訪問時說，第一艘裝載烏克蘭穀物的船隻「很有可能」在8月1日離開烏克蘭敖德薩（Odesa）港口。

卡林也說，伊斯坦堡的烏克蘭穀物出口聯合協調中心可能很快就會完成有關出口路線的最後工作。

烏克蘭通訊社（Ukrinform）31日引述CNN Türk稱，由16艘船組成的船隊會經指定路線航行，將一路由無人機和衛星追蹤。船隊第一站是伊斯坦堡，3日進入土耳其水域，預計之後將前往非洲，包括索馬里。

烏克蘭通訊社引述聯合國官員稱，它們前往索馬里的航程或需1.5個月。

在聯合國和土耳其斡旋下，俄羅斯及烏克蘭7月22日分別簽署協議，讓烏克蘭運載糧食的船隻安全駛出烏南三個港口。它們分別是敖德薩港、黑海村（Chornomorsk）及皮夫登尼港（Pivdennyi）。

外界期望這協議有助紓緩因俄烏戰爭爆發引發的糧食危機，令全球穀物價格降溫。

俄羅斯此前將穀物運輸受阻歸咎於烏克蘭在港口水域佈雷。

烏克蘭是全球一大小麥、玉米和植物油供應國。各界正在密切關注烏克蘭港口恢復出口糧食的情況。