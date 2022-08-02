佩洛西擬訪台｜專家：無法促進美國利益　亦無法增加台灣人民安全

美國拜登（Joe Biden）政府的對中外交策略之一，是要確保大國競爭的同時不會陷入衝突。美國一再表示願意要與北京設立「護欄」，但佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台可能會拆掉這個護欄，讓雙方關係進一步惡化，陷入衝突的邊緣。



北京今天視台灣統一為民族復興的一部分，中國國家主席習近平多次表示對和平統一的希望，但與前任領導人相同，習近平表明不會排除軍事選項作為最終手段。不幸的是，隨著中國與西方關係惡化，繼俄羅斯於2月入侵烏克蘭後，有關中國攻打台灣的傳言越來越多。

圖為7月26日，在台灣宜蘭成功級巡防艦正進行演習，發射飛彈。（AP）

智庫威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson Center），中美研究所所長戴博（Robert Daly）指出，佩洛西的訪問不能穩定日益緊張的美中關係，也不能促進美國的利益，亦無法增加台灣人民的安全。

「華盛頓陷入了兩難，第一是擔憂佩洛西的行程會讓事態真正升級，但同時若不允許佩洛西前往台灣，會讓美國看起來對中國低頭，增加北京對台灣的影響力。」

在北京看來，佩洛西的訪問是一種挑釁，長遠來看將導致北京對華盛頓進一步的不信任。華盛頓雖然一直強調白宮和國會之間的分別，兩者在憲法上扮演不同角色，但中國對眾議院議長的立場與白宮立場視為一致。

香港01製圖

軍事回應

在8月1日，北京外交部警告，如果佩洛西訪問台灣，中國軍方不會坐視不理。數個小時後，中國海事局宣布將於8月2日至8月6日在南海舉行一系列軍事演習。

即使佩洛西的訪問未有引起北京的軍事回應，這次訪問亦將推進鷹派對美國的不信任，即美國及其盟國是在協助助蔡英文政府最終尋求獨立。有報道指英國由國會議員組成的代表團亦正計劃出訪台灣，同樣正加深着這不安情緒。

圖為8月1日，中國北京的美國駐華領使館外，人們正在排隊。（AP）

華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，偑洛西訪台會導致戰爭爆發或發生嚴重事件的可能性很低：「但中國採取一系列軍事、經濟和外交行動以顯示其實力及決心的可能性低不，它將以各種方式懲罰台灣。」

戴博表示，對於北京來說，這場危機可能創造了先例，無論是用軍機護送美國人到台灣，還是通過更接近或更頻繁的方度撞近台灣。

「無論他們做什麼，都將成為新的現狀，讓關係更加危險。」「北京和華盛頓應該把精力放在戰略穩定談判而不是升級遊戲上，這會對兩國更好。」