BNO Visa︱英國內相確認放寬簽證計劃　97後出生合資格港人可申請

英國自去年1月31日正式開放讓符合英國國民（海外）護照（BNO）資格的香港人申請BNO簽證（BNO Visa）赴英居留後，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）最新在8月1日發文確認，政府正在安排放寬計劃，將容許在1997年7月1日後出生、父或母其中一方為BNO港人的香港年輕人，可以申請BNO簽證計劃赴英居留。



彭黛玲在Twitter發文稱，英國對香港人有着歷史上與道德上的承諾，所以她會放寬BNO簽證計劃。

英媒：可獨立申請

據《電訊報》指，有關香港年輕人需要年滿18歲，將能以獨立身份申請BNO簽證計劃，並引述彭黛玲指「我所公布的進一步變化內容，將於今年秋季生效」。

The UK has a historic and moral commitment the people of Hong Kong.



That’s why I am extending our BN(O) route to allow young people born after the handover of Hong Kong with at least one BN(O) parent to live, work, study and build their lives in the UK. 🇭🇰🇬🇧 pic.twitter.com/Bx8hxUVXMa — Priti Patel (@pritipatel) August 1, 2022

英國邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）2月已曾在國會回覆議員查詢時表示，英國決定放寬BNO簽證申請資格，將容許1997年7月1日或之後出生、滿18歲的的香港年輕人，只要父母其中一方為BNO港人，便可以獨立申請BNO簽證赴英居留，不再需要以受養人方式申請。

他當時稱打算在9月修改移民規則，然後在10月生效。彭黛玲如今確認英國正在安排放寬計劃。