BNO Visa︱英國內相確認放寬簽證計劃　97後出生合資格港人可申請

撰文：成依華
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英國自去年1月31日正式開放讓符合英國國民（海外）護照（BNO）資格的香港人申請BNO簽證（BNO Visa）赴英居留後，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）最新在8月1日發文確認，政府正在安排放寬計劃，將容許在1997年7月1日後出生、父或母其中一方為BNO港人的香港年輕人，可以申請BNO簽證計劃赴英居留。

彭黛玲在Twitter發文稱，英國對香港人有着歷史上與道德上的承諾，所以她會放寬BNO簽證計劃。

英媒：可獨立申請

據《電訊報》指，有關香港年輕人需要年滿18歲，將能以獨立身份申請BNO簽證計劃，並引述彭黛玲指「我所公布的進一步變化內容，將於今年秋季生效」。

英國邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）2月已曾在國會回覆議員查詢時表示，英國決定放寬BNO簽證申請資格，將容許1997年7月1日或之後出生、滿18歲的的香港年輕人，只要父母其中一方為BNO港人，便可以獨立申請BNO簽證赴英居留，不再需要以受養人方式申請。

他當時稱打算在9月修改移民規則，然後在10月生效。彭黛玲如今確認英國正在安排放寬計劃。

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