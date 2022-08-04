佩洛西訪台｜澳洲智庫：美國難用1996年台海危機方式應對新危機

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣，中美關係進一步緊張，澳洲智庫8月2日指，若觸發新一場台海危機，美國或難以再用應對1996年台海危機的方式來處理新危機。



澳洲智庫洛伊研究所（The Lowy Institute）2日發表題為《佩洛西的行程會觸發下一次台海危機嗎？》（Will Pelosi's trip trigger the next Taiwan crisis？）的文章。

文章稱，中國大陸將如何回應佩洛西訪台是一個不確定的問題，內文提及，在1996年台海危機中，北京在台灣海峽進行導彈試驗，美國則部署「獨立號」航母（USS Independence，暫譯）、「尼米茲」號航母（USS Nimitz）及「貝洛林苑」號兩棲攻擊艦 （USS Belleau Wood），當中後兩個戰鬥群最終駛過台灣海峽。

文章指，美國如現在作出與1996年類似的舉動來應對新的台海危機，將會令人極度憂慮，因為自1996年以來，北京的海軍實力不斷發展，他們的實力已今非昔比。但若美國不以類似的方式回應，就有可能被解讀為美方正退縮。