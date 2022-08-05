台海軍演｜情況罕見　東盟外長會就台灣問題聯合聲明重申支持一中

第55屆東盟外長會及系列會議8月4日繼續在柬埔寨首都金邊舉行。自3日召開了東盟外長會後，4日主要舉行中國-東盟（10+1）外長會和東盟與中日韓（10+3）外長會，東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會將在5日舉行。在4日的一系列活動中，台海緊張局勢成各方關注焦點。東盟各國外長罕見地就台海局勢發表聯合聲明，柬埔寨、菲律賓等國也相繼就台海問題發表聲明，重申支持一個中國的政策。

據柬埔寨外交與國際合作部網站消息，正在參會期間的東盟各國外長於3日晚間就台海局勢發表聲明。東盟呼籲各方保持最大限度的克制，避免採取挑釁行動。「我們重申，東盟所有成員國對一個中國政策的支持。世界迫切需要各國領導人的智慧和責任，以維護多邊主義、夥伴關係、和平共處、良性競爭。」聲明稱，東盟願意為促進各方和平對話發揮建設性作用，包括利用東盟主導的各項機制緩和緊張局勢，維護地區和平、安全和發展。

法媒評論稱，東盟內部實際上分裂為與中國關係密切的國家（如緬甸、柬埔寨和老撾）以及其他對北京持謹慎態度的國家，但沒有一個東盟國家正式承認台灣，也沒有一個國家表現出支持台灣當局對抗中國大陸的意願。

自3日美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西、佩羅西）訪問台灣後，東南亞多國政府迅速發表聲明，重申對一個中國政策的支持。柬埔寨外交與國際合作部3日晚發表聲明，對近期台海局勢升級表示擔憂，敦促各方恪守中美三個聯合公報規定。聲明稱，柬埔寨政府一貫堅定奉行一個中國政策，將涉港、涉台、涉藏、涉疆問題視為中國的內政，屬於中國的主權權利。

菲律賓外交部4日發表「海峽兩岸關係發展聲明」，稱菲律賓關注台灣海峽近期日益緊張的局勢，菲律賓堅持一個中國政策，敦促相關各方克製冷靜，優先考慮以外交和對話解決衝突。菲律賓總統馬科斯的姐姐、菲參議員艾米·馬科斯表示，菲律賓堅守一個中國政策，也相信中國理解菲律賓對區域和平與繁榮的期待。

3日，七國集團外長及歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明，稱中方針對佩洛西訪台採取的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩，呼籲中方不要以武力單方面改變現狀。對此，中國國務委員兼外長王毅4日在金邊斥責稱，七國集團外長的聲明顛倒黑白、混淆是非，無端指責中國維護主權和領土完整的合理合法舉措。七國集團的錯誤行徑引起中國人民的極大憤慨，「今天的中國已不再是19世紀的中國，歷史不應重演，也絕不會重演！」

除台海緊張局勢外，中日韓三國各自同東盟國家外長的會晤也成為會議期間的關注焦點，中日韓三國均十分重視拉近同東盟的關係。在中國—東盟外長會期間，王毅表示，去年11月習近平主席同東盟國家領導人共同宣佈雙方建立全面戰略夥伴關係，半年多來，中國東盟各領域合作取得可喜成果，全面戰略夥伴關係起步有力、開局良好。會談期間，雙方還約定繼續落實「中國—東盟面向和平與繁榮的戰略夥伴關係行動計劃（2021-2025年）」。

當天晚些時候，東盟與中日韓外長會通過了《10+3合作工作計劃（2023-2027）》。東盟官網表示，該工作計劃是未來五年加強10+3合作的主要指南，以實現建立以東盟為主要核心的東亞共同體的長期目標。

此外，緬甸問題依然是本次東盟會議周期的焦點之一。這次的東盟外長會及系列會議，緬甸方面缺席，其代表團位置上以一把空椅子代替。