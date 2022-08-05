佩洛西訪台｜G7歐盟外長被指發錯誤聲明　外交部急召日歐駐華使節

七國集團（G7）及歐盟被指發布涉台錯誤聲明，中國外交部提出嚴正交涉。2022年8月4日，中國外交部副部長鄧勵奉命就七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台消極聲明緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉。



七國集團的外長與歐盟外交和安全政策高級代表8月3日聯合發表聲明，對中國宣布的軍演和對台灣的經濟脅迫表示擔憂，敦促它不要以武力單方面改變地區現狀。

外交部網站5日消息，2022年8月4日，中國外交部副部長鄧勵奉命緊急召見日本駐華大使垂秀夫，就七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台錯誤聲明向日方提出嚴正交涉。

鄧勵表示，日本夥同七國集團和歐盟發表涉台錯誤聲明，顛倒黑白、倒打一耙，替美國縱容佩洛西竄台、侵犯中國主權的錯誤行徑張目，無理指責抹黑中方，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，向國際社會發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

鄧勵指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。佩洛西不顧中方堅決反對執意竄台搞政治挑釁，嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對。為維護主權和領土完整、反對國家分裂，中國政府採取反制行動合理合法、天經地義。反對分裂、實現祖國統一，是14億多中國人民強烈的共同意志。我們願以最大誠意、最大耐心、盡最大努力爭取和平統一前景，也將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價反對分裂。

博雷利：圖為2022年5月16日，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利在比利時布鲁塞爾的歐洲理事會總部，宣布歐盟外長會議開始。（AP）

鄧勵稱台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作政治承諾，停止干涉中國內政，慎重妥善處理涉台問題，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

鄧勵表示，昨晚七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台消極聲明，這一歪曲事實、顛倒黑白的行徑完全是肆意干涉中國內政、公然進行政治挑釁，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，性質極其惡劣，中方對此堅決反對，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

鄧勵指出，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是絕不可逾越的紅線和底線。一個中國原則有嚴格的內涵，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。

鄧勵指出，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西及裴洛西）竄訪台灣是赤裸裸的政治操弄，是公然嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方當然要毫不猶豫做出堅決回擊。針對美台勾連挑釁，中方反擊天經地義。歐方不僅沒有對美方煽動分裂中國、加劇台海局勢緊張、「以台制華」的行為予以勸阻和譴責，還在聲明中妄稱「將在適用時遵守一個中國政策」，這嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。

鄧勵強調，民意不可違，台灣問題關係到中國人民的民族感情，維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的最大共識之一。我們願以最大誠意、最大耐心、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價阻止國家分裂。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志、強大能力！