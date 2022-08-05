印尼雅萬高鐵高速動車組和綜合檢測列車　中國中車青島基地下線

採用中國標準，為雅萬高鐵度身定造的高速動車組和綜合檢測列車在中國中車（1766.HK）青島基地成功下線，11組高速動車組和1組綜合檢測列車即將運往印尼。這意味着「一帶一路」標誌性項目雅萬高鐵建設取得重要進展。



ACN Newswire於8月5日發布，此次下線的雅萬高速動車組，由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭，中國中車所屬中車四方股份公司研製，依託世界商業運營速度最高的中國「復興號」動車組技術平台，融合印尼本土文化，適應印尼當地運用環境，為雅萬高鐵量身定制。採用4動4拖8輛編組，總定員601人，具有技術先進、安全智慧、環境適應力強、舒適環保、本土特色鮮明等特點。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142公里，最高設計時速350公里，是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性項目，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設項目，全線採用中國技術、中國標準。

目前，雅萬高鐵隧道全部貫通，路基、橋樑、車站土建工程完成量均在90%以上，正線已經開始鋪軌，工程建設由線下施工全面轉入線上施工階段。