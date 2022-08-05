佩洛西訪台｜抗議G7歐盟外長聲明　中國外交部召加拿大臨時代辦

中國外交部抗議七國集團（G7）及歐盟發布的涉台聲明，繼中國外交部副部長鄧勵緊急召見日本、有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出嚴正交涉後，中方8月5日下午表示，中國外交部副部長謝鋒4日也奉命召見了加拿大駐華使館臨時代辦倪杰民（Jim Nickel），提出嚴正交涉和強烈抗議。



七國集團（G7）的外長與歐盟外交和安全政策高級代表8月3日聯合發表聲明，對中國宣布的軍演和對台灣的經濟脅迫表示擔憂，敦促不要以武力單方面改變地區現狀。

中國外交部稱，謝鋒4日在召見加拿大駐華使館臨時代辦倪杰民時表示，七國集團聲明顛倒黑白，為虎作倀，中方嚴厲譴責，又指「當今世界已經不是八國聯軍可以肆意橫行的時代！西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲，就可霸佔一個國家的時代一去不復返了！誰損害中國國家利益，誰就必須付出代價！」

他批評七國集團聲明賊喊捉賊，公然踐踏國際關係基本準則，又指美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就是台海和平穩定的破壞者，中國主權安全和領土完整的破壞者，國際和平穩定發展的破壞者。

他稱台灣是中國的台灣，終將回到祖國懷抱，又指中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，七國集團國家應該認清大勢，不要站在14億中國人民的對立面。