美軍導彈測量船徑直駛往台灣　最新位置「就在這」

中國解放軍8月7日繼續進行聯合演訓。中國智庫南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）稍早發布的最新消息，美國海軍導彈測量船「霍華德・洛倫岑」號導彈測量船（Howard O. Lorenzen，T-AGM-25）7日已駛至沖繩附近海域推測已進入偵察陣位。

它搭載的CJR雷達系統主要包括兩部大型S、X波段相控陣雷達，具備廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理和精確監視能力。

SCSPI發布它的5天路徑圖，它8月3日從日本橫須賀港出發至7日一路朝西南方向前進，愈來愈接近台灣。

美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」（Howard O. Lorenzen）2022年8月7日出現在沖繩附近海域。（SCS Probing Initiative Twitter賬戶）

解放軍4日起在台灣周邊海域進行軍事演習，東部戰區微信公眾號發文稱，6日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗體系支撐下對陸打擊、對海突擊能力。

英媒引述消息人士稱，7日上午約有10艘解放軍與台灣的軍艦停留在台灣海峽中線附近，多艘解放軍艦數度進逼中線，台灣海軍一直在附近監視。

台灣「國防部」7日則稱，上午持續偵測到多批解放軍機、船艦與無人機在台海周邊活動，模擬對台灣本島及台「國防部」艦船攻擊，期間解放無人機亦曾出現在外島。