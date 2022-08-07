日媒：岸田政府或撤換逾半閣員　如何顧及黨內派系平衡受矚

日媒稱日本首相岸田文雄將改組內閣，料8月10日公布。《產經新聞》稱他可能撤換逾半閣員。亦有日媒在談論，岸田意圖掌控內閣與黨內人事，最後有否顧及黨內派系平衡令人關注。



日本《讀賣新聞》稱岸田從正式宣布到進行人事改組僅有4天，顯示他面向黨內各派想來個先發制人、掌握用人主導權的模樣。但有聲音認為他也想確保黨內團結，改組的最後結果或也不得不慮及各派系平衡。目前內閣閣員中，有4人來自黨內最大派系安倍派，有4人來自第二大派系茂木派。

共同網8月7日引述稱，財政大臣鈴木俊一、外務大臣林芳正、來自執政聯盟公明黨的國土交通大臣齊藤鐵夫料留任。

據《讀賣新聞》稱，鑑於「身體健康因素」，安倍胞弟岸信夫計劃被撤換。共同網的報道亦有類似說法，它引述消息人士稱，撤換岸信夫的主要原因是他健康不佳。

國家公安委員長二之湯智以及農林水產大臣金子原二郎也將被撤換。

岸田文雄：圖為2022年7月14日，日本首相岸田文雄在東京發表講話。（AP）

黨內人事調動

除了內閣，岸田領導的自民黨亦將有人事變動。

共同網引述高層消息人士稱，黨副總裁麻生太郎留任；身為自民黨內平成研究會（現稱茂木派）的會長茂木敏充，亦將留任幹事長。產業競爭力擔當大臣萩生田光一，或會取代高市早苗，成為自民黨政調會長。

消息人士稱，來自自民黨內清和政策研究會的內閣官房長官松野博一亦將留任。清和政策研究會簡稱清和會，或稱安倍派，是安倍晉三生前領導的、自民黨內最大派系。

岸信夫：圖為2021年10月4日，日本防衛相岸信夫（前）抵達位於東京的首相官邸。（Getty）

撇清與統一教關係

共同網稱，岸田將指示所有現任和準內閣部長檢查自己以及澄清與統一教會的聯繫。

《讀賣新聞》、朝日電視台等多家日媒報道稱，岸田原定9月改組內閣，不過，安倍晉三7月8日遇刺身亡後輿論關注自民黨與「統一教」日本分支之間的關係，以至於造成現內閣支持度下降，在這種情況下，他提前改組內閣。朝日電視台稱，有政府高官透露，他此舉是為「儘早就上述問題採取措施」。

在日本輿論的質疑聲中，岸信夫近期已否認獲得統一教的支持，但承認在以往的選舉中曾受到它的協助。雖然他在8月2日稱會「認真地重新審視與其之間的關係」，但在日本網絡上有不少人並不買賬，認為他應該直接辭職。

槍殺日本前首相安倍晉三的兇手認為，安倍與他痛恨的統一教日本分支有關，因此計劃行刺。圖為2022年7月12日，大批民眾在日本東京增上寺排隊，在安倍晉三的遺照前獻花。（AP）

安倍晉三7月8日在奈良為參加參議院選舉的黨友進行拉票演說時，被41歲男子山上徹也從後開槍殺死。山上被捕後供稱因不滿宗教團體「統一教」而遷怒安倍晉三，於是計劃殺死他。日媒稱山上之母為向教派捐錢而傾家蕩產，導致他的青少年時期過得相當困苦。

日本換閣正值美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、佩洛西及波洛西）3日訪問台灣並訪日之後。中國解放軍以圍台軍演進行反制。日本4日稱有5枚導彈落入該國聲稱的專屬經濟區內，已對華抗議。