疫情｜拜登新冠病毒檢測呈陰性　隔離結束即飛家鄉度假

美國白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）8月7日發表聲明，美國總統拜登（Joe Biden）新冠病毒檢測結果呈陰性，他將重返公眾視野以及旅行。



一度感染新冠肺炎又「復陽」的美國總統拜登隔離生活結束。他2022年8月7日走過白宮南草坪並登上海軍一號直升機，之後向鏡頭揮手。他將前往特拉華州里霍博斯灘。他和第一夫人在那裏有一幢度假別墅（AP）

他在6日稱「復陽」的總統拜登的病毒檢測呈陰性，而且情況良好，但仍需要繼續隔離。

聲明提到，作為審慎措施，拜登需要等待第二次病毒檢測呈陰性後，才可以結束隔離。

▼美國白宮醫生奧康納8月7日簽發的備忘錄通過美國白宮發布：

President Biden tested negative for COVID-19 and will safely return to public engagement. A note from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/rV7C1OSYZq — The White House (@WhiteHouse) August 7, 2022

拜登在7月21日證實感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），獲處方抗病毒藥物Paxlovid，之後病情好轉，並在27日的檢測呈陰性後解除隔離。不過他在30日的復檢中檢測「復陽」，需要再接受治療。

奧康納5日指，拜登在當日的檢測繼續呈陽性，但病情持續好轉，他2日一度出現的咳嗽問題基本上已經清除，而且他的體溫脈搏、血壓、呼吸頻率和血氧飽和度完全正常，X光片顯示肺部非常乾淨。

美國醫療機關發現，少部分接受抗病毒藥物Paxlovid治療新冠肺炎的患者，在治療康復斷藥後會出現復陽。除拜登外，白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）在治療新冠時也曾出現類似狀況。有專家表示應否考慮延長服用Paxlovid期間，以減少病情復發。