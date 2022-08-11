北京評美國晶片法案：華府大搞經濟脅迫又一例證

美國總統拜登（Joe Biden）8月9日簽署《晶片與科學法案》，當中有條款限制美國公司在華投資。中國外交部發言人汪文斌8月10日指出美方所謂「保護措施」呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。



發言人表示，中國相關部門已經闡明瞭立場，中國的貿促會、中國國際商會等組織也發布了聲明，反對美國相關法案不當干預和限制全球工商界經貿與投資合作。美國該法案宣稱「旨在提升美科技和晶片業的競爭力」，但卻對美國本土晶片產業提供巨額的補貼，推行差異化的產業扶持政策，包含一些限制有關企業在華正常投資與經貿活動和中美正常科技合作的條款，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此表示堅決反對。

汪文斌指出，該法所謂「保護措施」呈現出濃厚的地緣政治色彩，是美國大搞經濟脅迫的又一例證。美國如何發展自己是美國自己的事，但應當符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧視原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。不應為中美正常的經貿和科技交流合作設置障礙，更不應損害中方正當的發展權益。中美經貿和科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制脫鈎只會損人害己。

發言人強調，中國堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。