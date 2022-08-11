CPI｜美國7月通脹回落　全球物價見頂之說仍為時尚早？

美國7月消費物價指數（CPI）回落至8.5%，較市場預期的8.7%低，或紓緩聯儲局加息壓力。有分析認為，通脹已經見頂這一說法可能為時尚早。



7月通脹率放緩，很大程度上是由於汽油價格下降7.7%，而且二手車、機票和服裝價格同告下降。不過，住屋和食品等價格整體上仍然較高。其中，食品價格繼6月份上漲1%之後，7月份進一步上升1.1%。

消費金融服務公司Bankrate.com首席金融分析師麥克布萊德（Greg McBride）表示，基於這個原因，若說上述數據表明通脹已經見頂，可能仍然為時過早。

麥克布萊德稱，「要真正感覺通脹已經達到頂峰，我們需要看到廣泛的類別持續回落，」「而且我們沒有看到這一點：必需品等類別的一些最大幅度增長仍然持續，食品價格以43年來最快的速度上漲。」

不過，各地央行目前均認為通脹今年之內有機會見頂。美國聯儲局官員認為通脹將在下半年放緩，歐洲央行料通脹將在第三季度達到頂峰，而英倫央行則估算10月見頂。這是否意味全球通脹快要見頂？

2021年冬天消費價格飆升的罪魁禍首——能源和其他原材料，可能就是這一次通脹下降的先兆。由於俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，石油、小麥和銅等關鍵大宗商品價格在2022年初飆升，不過最近數月已經回落。

值得注意的是，不包括食品和燃料等波動性價格的核心通脹，是衡量通脹的數字，在美國和英國已經開始降溫。一些經濟學家預測日本和歐元區的核心通脹也將回落。儘管如此，無論是發達經濟體還是發展中經濟體，核心通脹率仍然高於大多數央行的舒適區。這意味央行將繼續增加借貸成本。