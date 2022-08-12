塔利班奪權一周年｜宣明會報告：逾半受訪阿富汗兒童嚴重營養不良

導讀：8月15日（下周一）為塔利班奪得阿富汗政權一周年，但國內局勢持續不穩、疫情與旱情夾擊，加上阿富汗央行70億美元外滙資產遭美國政府凍結，經濟陷於崩潰，數百萬阿富汗人正面臨貧困和嚴重飢餓，兒童營良不良情況十分嚴竣。

※ 53%受訪阿富汗兒童嚴重營養不良

※ 每10名受訪的男童中，就有7人被送去工作而放棄上學；一半受訪女童被送去工作而放棄上學

※ 64% 嬰兒在家中出生，沒有經由受過訓練的醫療人員接生



文：宣明會

世界宣明會指出，阿富汗被遺忘的兒童正面臨飢餓、強迫童婚及童工的威脅，急需國際社會回應。阿富汗政權轉移將滿一年之際，宣明會公布最新報告《阿富汗：兒童的危機》，與超過800名當地家長、照顧者及兒童進行調查，了解他們在過去一年的生活如何轉變。

報告指出，在進行調查的地區，每戶的平均收入每日少於一美元（0.95美元），逾半（53%）兒童被界定為嚴重營養不良。

阿富汗世界宣明會總幹事Asuntha Charles說：「家長及照顧者面對極其嚴峻的情況，他們的孩子正在挨餓，所以他們沒有選擇的餘地 ─ 他們只能送孩子去工作或安排童婚，唯盼孩子可以活下去。這本來不應該是任何家長要被迫作出的決定。」

調查發現，為了支援自己的家庭，每10名受訪的男童中，就有7人被送去工作而放棄上學；一半受訪女童被送去工作而放棄上學。57%照顧者指他們的孩子沒有上學。

Asuntha Charles表示：「由於最近的變化，兒童正經歷嚴重的精神健康問題。66%接受我們訪問的家長表示，他們的孩子出現心理及社會方面的困擾及壓力。」宣明會的報告亦顯示，阿富汗的公共衛生系統面臨危機，為婦女和兒童帶來巨大的風險。64%的嬰兒在家中出生，只有不到三分之一的嬰兒由受過訓練的醫療人員接生。

該報告指出，為孕婦、初生嬰兒及兒童提供的保健服務縮減，與此同時，受過相關訓練的人員減少，均使多年來的進步大為倒退。

宣明會警告，上述情況很可能導致嬰兒及孕婦死亡率上升。Asuntha Charles續指：「當全球多國政府及領導人都將其他救援項目列為優先事項，阿富汗的兒童被遺忘了。太多的阿富汗兒童面臨提早死亡的威脅，倖存者不能夠再上學，卻要挨餓、被迫接受童婚或成為童工。請全球各國領導人記念這些孩子，確保他們和世界上其他孩子一樣，享有玩耍、學習及努力的機會，並且可以活出充實及豐盛的生命。」

「阿富汗近年發展成果恐怕會前功盡廢，儘管當地面對的人道危機受到政治動盪、經濟和氣候變化等因素加劇，部分人甚至視之為全球最嚴重的人道危機。我們呼籲國際社會採取必要行動，以支持阿富汗人民走出目前面對的人道危機。」

宣明會自2001年起在阿富汗開展救援項目，為受衝突及天災影響的兒童及家庭提供援助。