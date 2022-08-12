北京再批佩洛西訪台：美國將私利凌駕於國際公義

中國外交部發言人汪文斌8月12日主持例行記者會。有記者提問，美國眾議長佩洛西等參與亞洲之行的美議員日前舉行了記者會，佩洛西聲稱「台灣是世界上最自由的國家之一，此訪事關台灣的民主，符合美國政府一貫的中國政策，並未尋求改變台海現狀。」對於這樣的言論，請問中方有何評論？

汪文斌表示，佩洛西的言論進一步證明其竄訪中國台灣地區是對「台獨」分裂勢力的縱容支持。佩洛西公然將台灣稱為國家，是違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定的嚴重政治挑釁。民進黨當局在島內大搞「去中國化」，在國際上竭力製造「兩個中國」「一中一台」，佩洛西在此情況下竄台，高調宣稱代表美國，顯然是一次官方性質的訪問，旨在挑動兩岸對立，干涉中國內政，性質極為惡劣。

汪文斌指出，中方從捍衛自身主權和領土完整出發，從維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台海和平穩定出發，完全有權也十分必要對美方挑釁作出堅決反制。佩洛西拿所謂「民主」做幌子，為竄訪台灣找藉口，這是完全徒勞的。佩洛西竄台無關民主，而是違背包括台灣同胞在內的14億多中國人民意志，挑戰國際社會公認的一個中國原則的政治作秀，是對民主的踐踏，是美國一己私利凌駕於國際公義之上的體現。

汪文斌指出，佩洛西如果真正在乎民主與人權的話，她應當去訪問阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞，向數10萬死於美軍炮火下的無辜百姓表示懺悔，確保絕不讓美國肆意違反《聯合國憲章》和國際關係準則的惡行再次上演。中國將與熱愛和平主持公道的各國朋友一起堅決反對一切干涉別國內政的言行，堅決抵制一切破壞地區和平的冒險動向，共同捍衛《聯合國憲章》宗旨原則，共同維護地區穩定與世界和平。