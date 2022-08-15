伊朗核協議復遵談判最後一哩路？德黑蘭：午夜前回應歐盟最終文本

伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）稱該國8月15日午夜前對歐盟的「最終文本」回應，並呼籲美國表現出靈活性，以解決餘下3個重要問題，挽救2015年簽訂的《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）。

阿卜杜拉希揚強調解決3個問題的重要性，稱如它們得到解決，將能在未來數天達成協議，「但如協議不能恢復（遵守），也不會是世界末日。」他說未來數天的談判是非常重要。

伊朗的3個要求包括華府保證不再退出協議、聯合國原子能機構（IAEA）結束對在該國發現的未申報核材料的多年調查，以及美國將伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolution Guards Corps，IRGC）剔出恐怖組織名單。英媒稱，美國已同意其中兩項。

阿卜杜拉希揚說：「如華盛頓不表現出解決剩餘問題的靈活性，我們將需要更多的談判……正如華盛頓一樣，如談判失敗，我們有自己的B計劃。」

作為伊朗與多個大國核談判協調者的歐盟，在上週美國和伊朗官員於奧地利維也納進行了4天的間接會談後，8月8日提出一份「最終文本」。華府稱已準備在歐盟提議的基礎上迅速達成協議，恢復遵守協議。

美伊有關恢復履行核協議的間接談判已進行16個月。

英媒引述外交人員及官員稱，無論德黑蘭或華府是否接受歐盟的「最終文本」，它們都不會宣布協議已死，因這樣合符雙方利益。