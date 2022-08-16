疫情｜全球首例　英國批准莫德納Moderna首款針對Omicron二價疫苗

英國藥物監管機構8月15日宣布批准一種針對新冠病毒（SARS-CoV-2）的、經更新的莫德納（Moderna）疫苗。它針對引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的原始版本及Omicron變種病毒。批准針對變種病毒而製的疫苗，英國成為全球第一國。

當局稱，在名為Spikevax bivalent Original/Omicron的加強劑疫苗中，25微克是針對原始版本新冠病毒，25微克是針對Omicron（奧密克戎）。

英國藥品與保健品監管局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）發聲明稱，「在發現疫苗符合英國監管機構的安全性、質素和有效性標準，並對這兩種病毒株產生『強烈的免疫反應』之後，已批准疫苗用於成人加強劑的劑量。」

MHRA的決定是基於一項臨床試驗的數據，它表明二價莫德納疫苗的加強劑會引發對 Omicron（BA.1）和原始2020病毒株的強烈免疫反應。在探索性分析中還發現二價疫苗對Omicron亞變種BA.4和BA.5產生良好的免疫反應。