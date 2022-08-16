中國測量船抵達斯里蘭卡漢班托塔港　北京：不應受第三方干擾

中國軍方測量船「遠望五號」（Yuan Wang 5）8月16日抵達斯里蘭卡南部漢班托塔港（Hambantota）。中國外交部發言人汪文斌16日表示，「遠望五號」科考船的活動符合國際法和國際通行慣例，不應受到第三方干擾。



美聯社8月16日稱，斯里蘭卡外交部8月13日表示，「遠望五號」獲准在漢班托塔港停泊至22日。報道指，斯里蘭卡外交部稱，中斯同意，「遠望五號」在漢班托塔港停泊期間會一直開啟識別系統，以及不會在斯里蘭卡水域進行任何研究活動。

報道提及，「遠望五號」原定於8月11日抵達漢班托塔港，但斯里蘭卡外交部要求「遠望五號」推遲行程，並進行進一步磋商。內文指，斯里蘭卡表示，有人向外交部提出憂慮，因此斯方要求「遠望五號」延遲到訪，但斯方沒說明提出這些憂慮的是誰。

法媒8月13日稱，斯里蘭卡原已在7月12日批准「遠望五號」於8月11日到訪漢班托塔港，但在印度提出反對後，斯里蘭卡要求「遠望五號」無限期推遲到訪。報道指，國際船舶及分析網站稱，「遠望五號」是研究及測量船，但有聲音指是兩用間諜船，斯里蘭卡的鄰國印度擔心，「遠望五號」可能會窺探印度的軍事設施。

中國外交部發言人汪文斌回應指，「遠望五號」科考船已順利靠泊，需要一段時間完成必要的補給。中斯兩國在科考領域保持合作，中方願推動兩國關係健康穩定發展。他強調，「遠望五號」符合國際法和通行國際慣例，不影響任何國家的安全和經濟利益，不應受到第三方干擾。