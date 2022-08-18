阿富汗喀布爾清真寺爆炸　增至21死

阿富汗首都喀布爾（Kabul）名為Siddiquiya的清真寺8月17日發生爆炸。半島電視台18日引述警察言人扎德蘭（Khalid Zadran）稱案中死亡人數增加，已增至21死、33傷。暫時未知施襲者身份，亦未有人或組織承認責任。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）及英國廣播公司（BBC）報道，事件發生於喀布爾北部第17區的一間清真寺，當時正舉行晚禱，因此寺內有大批人士聚集。

意大利非政府組織Emergency在當地營運一間醫院，院方稱收治27名在爆炸中受傷的人，當中3人死亡。此外5名傷者是兒童。

塔利班情報官員則表示有35名死傷者，警告數字可能進一步上升。美聯社引述一名居民稱，清真寺的伊瑪目Mullah Amir Mohammad Kabuli是死者之一。這名目擊者稱他之所以會被殺，因他是不獲准對媒體發言。

喀布爾日前曾發生另一宗炸彈爆炸案，一名親塔利班的神職人員被極端組織ISIS以自殺式炸彈襲擊殺害。此人與塔利班政權走得近。死於今次爆炸的伊瑪目則是蘇菲派信徒。

BBC首席國際記者杜塞（Lyse Doucet）18日分析稱，在什葉派哈扎拉（Shi'a Hazara）穆斯林社區造成毀滅性的破壞，這是ISIS施襲的特色。她認為在塔利班於阿富汗掌權一周年之際發生這樣的襲擊，這反映ISIS襲擊的攻擊焦點擴大。