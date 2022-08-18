中國外交部：中日應保持定力主見排除內外干擾

中國外交部就中日關係強調，雙方應保持定力主見，排除內外干擾，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係，並提出希望日本奉行積極、務實、理性的對華政策。

中國外交部發言人汪文斌星期四（8月18日）在例行記者會上說，中日2000多年交往史和邦交正常化50年曆程，啟示雙方和平共處、友好合作是兩國關係唯一正確選擇。雙方應以領導人重要共識為政治指引和行動遵循，秉持高度責任感和使命感，深刻總結歷史、保持定力主見，排除內外干擾，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

汪文斌還說，希望日方着眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極、務實、理性的對華政策，堅持和平發展的正確方向，恪守中日四個政治文件和政治共識，與中方一道增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定、健康、強韌。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與日本國家安全保障局長秋葉剛男8月17日在天津主持中日第9次高級別政治對話。

根據中國外交部網站，楊潔篪提及台灣議題時稱，這是事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。

楊潔篪表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，日方應着眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策，增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定與健康強韌。

日本共同社18日報道，秋葉剛男17日訪問中國天津並會晤楊潔篪，就包括台灣局勢在內議題交換意見。日本政府18日稱，兩人會談持續7小時，秋葉明確傳達日方立場。