英媒：俄羅斯今年能源出口收入料按年升38％　緬甸也將進口俄石油

英媒8月17日報道，根據一份俄羅斯經濟部文件顯示，俄羅斯今年能源出口收入有望達到3,375億美元（約2.6萬億港元），較2021年上升38%。緬甸軍政府18日表示將進口俄石油，以緩解供應問題。



報道指，根據俄經濟部文件所指，由於石油出口量上升，且汽油價格上漲，俄能源出口收入將達到3,375億美元（約2.6萬億港元）。

文件又指，預計俄羅斯明年能源出口收入會降至2,558億美元（約2萬億港元），這個數字仍將高於2021年的2,442億美元（約1.9萬億港元）。該部門預計今年天然氣出口價格會上升一倍以上，達到每1,000立方米730美元，然後逐漸下降，直至2025年底。

分析師：只彌補經濟部份損失

報道指，若俄能源收入出現增長，將可為飽受西方制裁的俄羅斯經濟提供支持，但報道也引述分析師稱，能源收益增長只能彌補俄經濟的部份損失。

任職德國國際與安全事務研究所的克盧格（Janis Kluge）認為，俄羅斯的汽車業、科技業與金融業在西方制裁中「受傷」最大。

緬甸局勢：圖為2022年3月27日，緬甸軍政府在首都奈比都舉行第77屆軍人節閱兵儀式，由緬甸國防軍總司令敏昂萊主持。（AP）

緬甸將進口俄羅斯石油

緬甸軍政府發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）18日表示，緬甸計劃進口俄羅斯石油，以緩解供應不足和價格上升問題。他稱軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）上月訪俄時，與當地討論了石油及天然氣問題。

蘇敏敦稱「我們已獲准從俄羅斯進口汽油」，並指是考慮到其質量和低成本。據報石油將自9月開始運抵當地。