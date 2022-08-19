有圖慎入｜德國男子感染猴痘出現罕見病變　鼻子腐爛壞死嚇人

德國一名猴痘病的患者，出現罕見的皮膚病變，鼻子腐爛壞死，樣貌嚇人。經診斷發現男子同時感染HIV及梅毒，相信免疫系統遭HIV病毒削弱，導致猴痘病情加劇。



相關病例刊載在最新一期的醫學期刊《感染雜誌》（Journal of Infection），患者是一名40歲的德國男子。他在一天發現鼻子出現紅斑，起初只以為是陽光曬傷，但3天後病情急速惡化。

圖為一名猴痘患者臉部的情況，鼻子出現腐爛壞死病變。（Journal of Infection，翻攝自SpringerLink，Christoph Boesecke）

男子的鼻子傷口開始泛黑，開始壞死並呈現腐爛形態，身上各處亦開長出膿皰。在求診後確診患上猴痘，檢驗同時發現未發現的梅毒與HIV病毒。儘管病情未發展成愛滋病，但免疫系統正遭受破壞。

男子即時接受抗病毒，抗逆轉錄病毒（抗HIV病毒）及抗生素（抗梅毒）藥物治療，經過數天後病情好轉。鼻子的腫脹減輕了，但未完全恢復。

醫生報告指出他的HIV感染削弱了其免疫系統，可能是導致猴痘病情加劇，出現皮膚病變的原因。猴痘與天花同屬正痘病毒，免疫天花可同時免疫猴痘。天花病毒會攻擊皮膚細胞，導致臉部皮脂腺壞死，與患者的情況類似。

病毒目前正在歐美國家蔓延，大部分來自男同性及雙性戀者，部分人可能感染HIV而不自知，若同時感染猴痘可能出現如此的病變。