ISIS「披頭四」成員殺害美國人質　遭判處無期徒刑

美國維珍尼亞州亞歷山大（Alexandria）地方法院8月19日宣判，被裁定串謀殺害美國公民及支持恐怖組織罪名成立的極端組織ISIS前成員埃爾謝赫（El Shafee Elsheikh）需要終身監禁。



英國廣播公司（BBC）報道，埃爾謝赫是面對美國司法審訊的最知名ISIS戰士，法官埃利斯（Thomas Selby Ellis）形容對方的行為恐怖、野蠻和可恥，因此判處他同期執行8次終身監禁，並且不准保釋。埃爾謝赫其後表示會提出上訴。

現年34歲的埃爾謝赫是蘇丹裔英國人，他與同樣出身於倫敦西部的科蒂（Alexanda Kotey）和埃姆瓦齊（Mohammed Emwazi）一同自願到敘利亞為ISIS效力，並因為他們的英國口音而被稱為「披頭四」（Beatles）。

美國檢察部門指，ISIS「披頭四」綁架和殺害27名外國人質，當中埃爾謝赫的行為導致4名美國人質喪生。

埃爾謝赫及科蒂在2018年被敘利亞被庫爾德部隊扣押，其後被引渡到美國，科蒂去年9月與美國司法部達成認罪協議，無需出庭受審，將來與埃爾謝赫一同送回英國服刑。美國法院4月就埃爾謝赫的罪行開庭審訊，最終12人的陪審團裁定他罪名成立。至於埃姆瓦齊則在2015年於敘利亞遭無人機擊斃。