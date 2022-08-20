中國將免除非洲17國23筆免息貸款債務　王毅講話全文

中國國務委員兼外長王毅8月18日公布，中國將免除非洲17國截至2021年年底對華23筆免息貸款，並承諾繼續通過包括融資在內的方式，資助非洲建設基礎設施。

中國外交部19日發布的新聞稿顯示，他在中非合作論壇第八屆部長級會議成果落實協調人會議上做出上述公布。以下是王毅講話全文：



尊敬的塞內加爾外長艾莎塔女士，

尊敬的非盟執行局各個次區域成員國代表和歷屆中非合作論壇非方共同主席國代表，

尊敬的各位非洲駐華使節，

歡迎大家出席中非合作論壇成果落實協調人會議。非常高興同非洲的兄弟姐妹們線上相聚。

去年11月，在中非雙方共同努力下，論壇第八屆部長級會議在塞內加爾首都達喀爾成功舉辦。會議通過了《達喀爾宣言》等四項成果文件，習近平主席宣布啟動中國對非合作「九項工程」。這次會議十分友好、務實，對弘揚中非傳統友誼，鞏固中非團結合作，推動構建新時代中非命運共同體具有重要意義。

會議結束半年多來，我們高興地看到，雖然國際形勢風雲變幻，全球挑戰層出不窮，一些外部干擾時有顯現，但中非雙方保持定力，精誠團結，聚焦合作，會議成果落實進度良好，為非洲人民帶來實實在在的福祉。

——我們共同捍衛國際公平正義。面對當今世界形形色色的強權霸凌，中非雙方肩並肩站在一起。我們讚賞非洲各國堅定奉行一個中國原則，堅定支持中國維護國家的主權、安全和領土完整。中國也在聯合國等多邊場合為非洲兄弟姐妹主持公道，伸張正義，反對任何對非洲的無理干涉和單邊制裁。中非團結協作，已經成為維護發展中國家正當權益的中堅力量，成為維護聯合國憲章宗旨的中堅力量，成為維護多邊主義和國際公平正義的中堅力量。

——我們共同聚焦發展合作。中非雙方繼續推進基礎設施建設合作，達喀爾會議以來，又建成了塞內加爾方久尼大橋、肯雅機場快速路、喀麥隆克里比—羅拉貝高速公路、埃及「齋月十日城」市郊鐵路等一大批重大項目，有力助推非洲工業化進程。中方在達喀爾會議上做出的承諾都在克服困難干擾，穩步落實當中。中方向非洲金融機構提供100億美元授信額度已落實超過30億美元，向非洲重點項目貸款近25億美元；中方向非洲提供100億美元貿易融資額度已安排超過20億美元，7個月內自非洲進口商品總額達706億美元，中國企業對非投資21.7億美元。我們已準備好通過國際貨幣基金組織（IMF）的兩個信託渠道向非洲轉借100億美元特別提款權，並推動IMF將中方資金定向用於非洲方向。

——我們共同應對全球糧食危機。今年以來，中方已同非洲12國就98%輸華產品零關稅簽署換文。中方向吉布提、埃塞俄比亞、索馬里和厄立特里亞等國提供緊急糧食援助。新一批非洲特色農產品通過「綠色通道」進入中國市場。首批4個「中非現代農業技術交流示範和培訓聯合中心」掛牌成立。中國企業增加對非農業投資，擴大糧食種植，並通過「百企千村」行動，助力非洲農戶創造就業、脫貧致富。

——我們共同打造抗疫牢固屏障。中方已向非洲27國提供1.89億劑新冠疫苗，在非洲本地化合作生產年產能達到約4億劑。非洲疾控中心總部大樓已結構封頂，將於明年初竣工。中國幾內亞友好醫院升級項目已完成，南蘇丹、中非、乍得、馬拉維等對口醫院已完成立項。中方新增派遣醫療隊員332人次，在非洲近千名醫療隊員提供門診服務25萬人次，開展手術3萬餘台，搶救危重症患者4500餘人次，培訓當地醫務人員3600人次。非洲來華留學生已陸續返校，中國14所職業院校與非洲13所高校結成合作夥伴。

——我們共同致力堅韌可持續發展。雙方擴大太陽能、風能等清潔能源合作，贊比亞下凱富峽水電站等重點項目陸續投入運營。雙方成功舉辦「非洲綠色長城」建設研修班，在博茨瓦納、布基納法索等國實施應對氣候變化南南合作項目，在塞舌爾開展低碳示範區建設，支持馬達加斯加、莫桑比克等國應對颶風災害，增強防災減災能力。

——我們共同促進地區和平穩定。中方提出「非洲之角和平發展構想」，任命非洲之角事務特使，支持地區國家舉辦非洲之角和平會議。第二屆中非和平安全論壇、幾內亞灣安全形勢研討會成功舉辦。中方繼續向薩赫勒、非洲之角、幾內亞灣等地區國家提供無償軍援，向中非、納米比亞等國援助警用物資，支持地區國家增強自主維穩促和能力。

各位同事、各位朋友，中非合作成果來之不易，前景令人期待。中非合作搞得好，全球發展就有更多的新動能，世界穩定就有更多的正能量，各國人民也就有更多的新希望。我們堅信，中非友好經得起考驗，扛得住風浪，一定會繼續成為南南合作的脊樑、國際關係的典範。

今年下半年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會，開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程。今年也是非盟成立20周年，非洲將迎來新的發展契機。站在新的歷史起點上，中非雙方應當更緊密地團結起來，加快走共同發展、共同振興之路，真正構建新時代中非命運共同體。我願藉此機會談五點建議：

第一，堅持真實親誠，加強團結互助。中方將繼續踐行習近平主席提出的真實親誠理念和正確義利觀，與非洲做相互尊重、平等相待、真誠合作的夥伴，堅定支持非洲國家走自己的路，堅定支持非洲各國聯合自強。中方支持非盟加入二十國集團，支持烏干達辦好新一屆「不結盟運動」高級別會議，願同非方一道，弘揚和平共處五項原則，踐行真正的多邊主義，共同捍衛發展中國家正當權益。

第二，堅持腳踏實地，致力共同發展。中國言出必行，願繼續將非方的需求作為對非合作出發點，同非方一道全力落實好「九項工程」，繼續高質量推進「一帶一路」合作。中方將免除非洲17國截至2021年年底對華到期無息貸款債務23筆。我們歡迎並支持坦桑尼亞和贊比亞重新激活坦贊鐵路的決定。中方將繼續通過融資、投資、援助等多種方式，積極參與非洲重大基礎設施建設，同時持續擴大自非進口，支持非洲農業、製造業發展壯大，拓展數字經濟、衛生健康、綠色低碳等新興產業合作。不久前，習近平主席着眼廣大發展中國家共同訴求，提出全球發展倡議，宣布將南南合作援助基金整合升級為「全球發展和南南合作基金」，並為此增資。中方已啟動全球發展項目庫建設，歡迎非洲國家提出項目申請，我們將適時發佈《中非共享發展行動計劃》。

為應對非洲糧食短缺問題，中國政府決定今年年內向17個有需要的非洲國家再提供一批新的糧食援助，同時鼓勵更多企業投資非洲農業生產和加工，幫助非洲實現糧食自給自足。

第三，堅持獨立自主，共促地區和平。中方將繼續支持以非洲方式解決非洲問題，反對外部勢力干涉非洲國家內政，反對在非洲製造對抗與衝突。中方願加快落實對非盟和地區國家軍援，增強非洲反恐維穩能力，助力非洲早日實現「消弭槍聲」倡議。中方願與非洲共同落實全球安全倡議，增加對中國—聯合國和平發展基金投入，優化聯合國在非洲的維穩促和行動。

第四，堅持傳承友好，促進民心相通。中方將克服疫情帶來的困難，積極推進非洲留學生來華複課，願回盡回，有序恢復線下短期來華培訓，持續增加中非之間商業航班，便利中非人員和商務往來。中方正積極籌備中非青年創業大賽，支持雙方智庫、媒體、民間組織和青年婦女等加強交流合作，不斷拉近中非人民的友好感情。

第五，堅持開放共贏，推動國際對非合作健康發展。中方歡迎國際社會繼續關心和支持非洲，我們也願意在非洲兄弟同意前提下，在非洲開展三方或多方合作。非洲需要的是平和、友善的合作環境，不是你輸我贏的冷戰思維。非洲歡迎的是造福百姓的互利合作，不是地緣爭奪的大國博弈。中非合作論壇走過了20多年發展歷程，為引領國際對非合作正確方向發揮了積極作用。新形勢下，中方願同非洲朋友們一道，繼續推進論壇機制建設，共同擦亮這一金字招牌。我們將積極考慮將論壇會議成果落實協調人會議機制化，推動更多資源向非洲傾斜，使中非合作論壇繼續成為對非合作的旗幟和標杆。

謝謝大家！