緬甸局勢｜敏昂萊：所有裁決出爐後　考慮與昂山素姬談判

撰文：許懿安
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緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）稱法院對緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的一系列訴訟作出判決後，會考慮允許她以軟禁在家取代入獄服刑，亦會根據她的回應，考慮與她談判。

聯合國緬甸問題特使海澤（Noeleen Heyzer）8月16日抵達內比都，進行他上任以來首次緬甸訪問行程。她17日與會晤敏昂萊及緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）。

海澤要求與昂山素姬會面，但敏昂萊稱政府不允許任何人與面對刑事指控的人見面。

敏昂萊通過國家電視台在8月19日發書面聲明，被視為是回應海澤的要求。他稱政府本可對她控以更嚴重的罪名，但沒這麼做，這是政府仁慈的表現。

法媒19日引述聲明內文稱，敏昂萊稱「在依法針對她的法律程序完成後，我們將根據她的回應考慮（談判）。」

英媒20日稱，她在過去30年有一半時間都是被軟禁。

緬甸局勢：圖為2019年，緬甸時任國務資政昂山素姬離開荷蘭海牙法庭。（AP）

美聯社8月15日引述緬甸一名司法官員說，緬甸一法院8月15日裁定昂山素姬4項腐敗罪名成立，判處她入獄6年。連同其他罪名計算，她迄今累計被判囚17年。

15日宣判的4宗腐敗案中，她被控濫用職權以低於市價的金額租用公共土地，並利用慈善捐款建造住宅。她因4項罪名中的每一項都被判3年徒刑，但其中3項的刑期將同期執行，導致她合計被判入獄6年。

審判是閉門進行的，媒體記者或公眾不得進入，她的律師被禁止透露有關訴訟的資訊。

美聯社稱她否認所有控罪，她代表律師稱將上訴。

緬甸軍方2021年2月1日推翻現政府並拘留她後，她已被控至少18項罪名，包括違反選舉法、國家機密法，以及煽動和腐敗等，倘所有罪名成立，她將面臨最高近190年的刑期。她迄今已被判入獄11年。

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