歐洲天然氣供應緊張　德國議員提議重開北溪2號管道惹批評

歐洲多國制裁俄羅斯出兵烏克蘭後，莫斯科方面限制或中斷天然氣供應反擊。面對冬季來臨，如果確保民眾有足夠天然氣使用成為各國政府主要議題，德國有國會議員提議，開啟北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道，但遭黨友及政府批評。



美國政治新聞網站Politico及德國之聲（DW）8月19日報道，德國自民黨（FDP）副主席庫比奇（Wolfgang Kubicki）呼籲盡快啟動北溪2號，他指出德國本身已經由較舊式的北溪1號（Nord Stream 1）從俄羅斯進口天然氣，認為北溪2號只是另一條管道，因此沒有禁止開啟的理由，反而是增加天然氣儲備，為民眾在冬季可以禦寒，工業亦不會受太大打擊。

庫比奇指出，啟動北溪2號將可以測試俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否有意增加向德國出口天然氣的誠意。普京曾在7月稱，莫斯科可以安排該天然氣管道投入運作。

不過庫比奇的言論就惹來抨擊，擔任財長的黨魁林德納（Christian Lindner）發言人形容有關提議錯誤和荒謬；該黨的國會領袖杜爾（Christian Dürr）表示，他們曾提出多個方案應對目前的能源危機，包括要求即將停用的3個核電站繼續運作等，但開啟北溪2號並非選項之一。

杜爾認為，開啟北溪2號將會向歐盟夥伴發出錯誤訊息。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦在Twitter表示，該建議完全不合理，形容情況就像癮君子說「今次是最後一次」一樣，沒有發現每次講最後一次的嚴重後果，稱對俄國天然氣上癮會致命。