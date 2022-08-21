疫情｜日本第七波高燒遊客趨避之際 日媒稱首相岸田文雄確診新冠
傳染性高的Omicron亞型BA.5病毒五在日本加速擴散，掀起第七波疫情，並入侵日本的權力核心，日本富士新聞網8月21日稱，首相岸田文雄新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測結果呈陽性。
日本共同網8月3日已稱，本土疫情反彈，岸田多名隨員染疫，首相官邸能否維持日常運作，以及首相被傳染風險，引起外界擔憂。
政府稱，岸田8月21日上午10時接受PCR檢測，當時他稱有輕微發燒和咳嗽等徵狀，下午檢測結果出爐，其樣本在檢測呈陽性反應。
他現正在首相官邸休養。
官員秘書官相繼確診
日本首相官邸的疫情，始於8月初。共同網3日稱，內閣官房長官松野博一7月23日確診，8月2日復工。
岸田8名秘書官都在那段期間相繼確診。秘書官的工作是安排首相的日程，以及就一些關鐽議題進行協調。
3名受感染的行政秘書中，分管新冠疫情應對事務的宇波弘貴7月27日受感染，7月31日，另一名秘書官島田隆確診，放棄隨同岸田前往美國紐約聯合國總部出席《不擴散核武器條約》審議大會。
政府2日稱，審議大會日本代表團成員、分管政務的山本高義成為第三名染疫秘書官，必須在美國多待幾天接受隔離。按照首相官邸的說法，岸田及其他隨行官員並非密切接觸者。
包括《朝日新聞》在內日媒稱，8月17日，日本全國新增新冠肺炎確診個案23.1497萬宗，單日新增與上周三相比雖然減少1.8850萬宗，但時隔5天再次超過20萬宗。當日新增死亡個案286宗，已連續3天超過200宗。
東京都8月17日新增確診病例2.9416萬宗，單日新增與上周三相比減少4,827宗。截至8月17日，東京都最近一週的日均新增確診個案為2.4889萬宗，是前一周的82.3%。目前，東京都的新冠病床使用率為59.7%，重症病床使用率為35.7%。
位於東京首都圈的神奈川縣新增確診個案有9,945個，埼玉縣新增9,990個，千葉縣新增6,816個。
大阪府方面，新增確診個案2.2815萬個，單日新增與上周三相比減少912個。目前，大阪府的新冠肺炎病床使用率為65.5%，重症病床使用率為12.5%。
此外，愛知縣新增確診個案1.8985萬個，福岡縣新增1.888萬個，兵庫縣新增1.5萬個，靜岡縣新增7,169個，北海道新增6,880個，熊本縣新增5,157個，沖繩縣新增4,837個，京都府新增4,736個，鹿兒島縣新增4,624個，岐阜縣新增4,357個，廣島縣新增4,255個。
第七波打擊旅遊業
日本雖以放寬入境限制來吸引外國旅客前來，恢復接受外國客入境已有兩個月。但未收到理想中的效果。共同網18日稱，這是因為防疫措施較他國更嚴格等。此外日本在第七波疫情中，感染人數為全球最多，也導致人們遊日感到猶豫。
日本是在6月10日恢復接納外國遊客訪日。共同網18日稱，日本政府相關人士稱，聽到有人因為日本防疫措施繁複而選擇其他地方。日本開放旅遊的形式，現時僅限帶團導遊同行外的旅行團。日本國家旅遊局稱也稱，自由行是外國遊客遊日的主流方或，很多聲音希望解禁。
世界衛生組織（WHO）的統計結果顯示，日本染疫人數自7月中旬起連續4週為全球最多。共同網引述一名酒店業相關人士稱：「第七波導致（日本）形象糟糕。或許被（人）認為日本是無法安心旅遊（的地方）。」