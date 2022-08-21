疫情｜日本第七波高燒遊客趨避之際　日媒稱首相岸田文雄確診新冠

傳染性高的Omicron亞型BA.5病毒五在日本加速擴散，掀起第七波疫情，並入侵日本的權力核心，日本富士新聞網8月21日稱，首相岸田文雄新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測結果呈陽性。



日本首相岸田文雄：圖為2022年7月11日，日本首相兼自民黨魁岸田文雄在上議院選舉結果公布後的新聞發布會上發表講話。（AP）

日本共同網8月3日已稱，本土疫情反彈，岸田多名隨員染疫，首相官邸能否維持日常運作，以及首相被傳染風險，引起外界擔憂。

政府稱，岸田8月21日上午10時接受PCR檢測，當時他稱有輕微發燒和咳嗽等徵狀，下午檢測結果出爐，其樣本在檢測呈陽性反應。

他現正在首相官邸休養。

圖為2022年8月10日，日本首相岸田文雄（第一排中）率領新一批內閣成員在首相官邸合照。（AP）

官員秘書官相繼確診

日本首相官邸的疫情，始於8月初。共同網3日稱，內閣官房長官松野博一7月23日確診，8月2日復工。

岸田8名秘書官都在那段期間相繼確診。秘書官的工作是安排首相的日程，以及就一些關鐽議題進行協調。

3名受感染的行政秘書中，分管新冠疫情應對事務的宇波弘貴7月27日受感染，7月31日，另一名秘書官島田隆確診，放棄隨同岸田前往美國紐約聯合國總部出席《不擴散核武器條約》審議大會。

政府2日稱，審議大會日本代表團成員、分管政務的山本高義成為第三名染疫秘書官，必須在美國多待幾天接受隔離。按照首相官邸的說法，岸田及其他隨行官員並非密切接觸者。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年8月12日，一名男子在東京街頭跑過。（AP）

包括《朝日新聞》在內日媒稱，8月17日，日本全國新增新冠肺炎確診個案23.1497萬宗，單日新增與上周三相比雖然減少1.8850萬宗，但時隔5天再次超過20萬宗。當日新增死亡個案286宗，已連續3天超過200宗。

東京都8月17日新增確診病例2.9416萬宗，單日新增與上周三相比減少4,827宗。截至8月17日，東京都最近一週的日均新增確診個案為2.4889萬宗，是前一周的82.3%。目前，東京都的新冠病床使用率為59.7%，重症病床使用率為35.7%。

位於東京首都圈的神奈川縣新增確診個案有9,945個，埼玉縣新增9,990個，千葉縣新增6,816個。

大阪府方面，新增確診個案2.2815萬個，單日新增與上周三相比減少912個。目前，大阪府的新冠肺炎病床使用率為65.5%，重症病床使用率為12.5%。

此外，愛知縣新增確診個案1.8985萬個，福岡縣新增1.888萬個，兵庫縣新增1.5萬個，靜岡縣新增7,169個，北海道新增6,880個，熊本縣新增5,157個，沖繩縣新增4,837個，京都府新增4,736個，鹿兒島縣新增4,624個，岐阜縣新增4,357個，廣島縣新增4,255個。

日本新冠肺炎疫情：圖為2020年7月27日，民眾身穿和服，遊覽日本東京淺草區。（AP）

第七波打擊旅遊業

日本雖以放寬入境限制來吸引外國旅客前來，恢復接受外國客入境已有兩個月。但未收到理想中的效果。共同網18日稱，這是因為防疫措施較他國更嚴格等。此外日本在第七波疫情中，感染人數為全球最多，也導致人們遊日感到猶豫。

日本是在6月10日恢復接納外國遊客訪日。共同網18日稱，日本政府相關人士稱，聽到有人因為日本防疫措施繁複而選擇其他地方。日本開放旅遊的形式，現時僅限帶團導遊同行外的旅行團。日本國家旅遊局稱也稱，自由行是外國遊客遊日的主流方或，很多聲音希望解禁。

世界衛生組織（WHO）的統計結果顯示，日本染疫人數自7月中旬起連續4週為全球最多。共同網引述一名酒店業相關人士稱：「第七波導致（日本）形象糟糕。或許被（人）認為日本是無法安心旅遊（的地方）。」