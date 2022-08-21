有普京智囊之稱社會學名家喪女　死於汽車爆炸　烏克蘭被指涉案

俄羅斯莫斯科州奧金佐夫斯基區8月21日凌晨發生一宗汽車爆炸案，俄羅斯知名社會學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜金娜（Daria Dugina）在汽車發生爆炸時喪生，車內被裝有爆炸裝置。

在俄烏戰爭正酣，戰事正在膠着，而烏克蘭力圖反攻之際，這宗死亡事件很有可能是有轉折意義的事件。

俄羅斯聯邦偵查委員會稱，在案發現場進行檢查後，將下令進行爆炸品檢查。偵查部門已對這宗殺人事件刑事立案。

委員會21日表示，杜金娜案是不明人士幕後策劃的刺殺。偵查委員會主席任巴斯特雷金將親自領導這宗案件的調查。

頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）稱「烏克蘭政權恐怖分子」參與了這一事件，他們的目標是其父親。

據俄羅斯聯邦偵查委員會網站消息，調查認為，杜金娜之死是事先計劃好的，具有買兇性質。

作為地緣政治學者和社會學者，杜金曾提出所謂「新歐亞主義」，認為現代社會處於墮落之中。不同於一些西方右翼思想家的是，他相信東正教和斯拉夫結合的「歐亞」傳統會是對抗「墮落」最好的堡壘。在其1997年出版的著作《地緣政治基礎》（Foundations of Geopolitics）中，他認為，恢復「歐亞」傳統的「從都柏林到符拉迪沃斯托克」的歐亞大陸將是人類文明的「最後燈塔」。

杜金非常受西方媒體關注，他被描述為對莫斯科很有影響力的人物。在很多歐美媒體的敘事中，杜金雖然在俄政府中沒有任何職位，但仍被稱為「克里姆林宮智囊」，一些媒體相信他的「新歐亞主義」大大影響了俄羅斯總統普京的地緣政治思想。2014年克里米亞危機時，普京曾公開提到了「新俄羅斯」（Novorossiya，葉卡捷琳娜二世時期曾以此詞稱呼當時被併入沙俄的烏克蘭東部和南部地區）一詞，為其注入了現實意義，而杜金被認為發掘了此一概念。