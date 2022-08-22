日本跨黨派議員今訪台　美印第安納州長晤蔡英文

日本國會友台團體日華議員懇談會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔8月22日上午從東京羽田機場啟程，預料中午抵達台灣。美國印第安納州長侯康安（Eric Holcomb）也身在台灣，即將到總統府會晤台灣總統蔡英文。



古屋圭司22日在Twitter發布自己身處機場的相片並表示，共享共同價值觀的國家有必要密切合作。

日本國會訪台團行程

根據台媒，古屋和木原都是眾議員，22日至24日訪台，預計會晉見總統蔡英文、副總統賴清德並拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，就台日各項重要議題交換意見，也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁已故總統李登輝。

美國會訪台團行程

侯康安22日晉見總統蔡英文，接受台外交部長吳釗燮款宴，並到訪相關政府機關、與晶片廠商代表會面。

▼蔡英文在Facebook直播自己與侯康安會面的情形：

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）2至3日率團訪台後，參議員馬基（Ed Markey）14日也率團抵台進行2天訪問。侯安康21日晚率團抵達台灣，這是本月第3個美國會訪台團。