美國印第安納州長訪台晤蔡英文　北京：已向美方提嚴正交涉

撰文：成依華
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美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台，中國外交部8月22日回應稱，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題始終是中美關係中最重要最敏感最核心的問題。

發言人指，中方一貫堅決反對美以任何形式、任何名義與台開展官方交往，已就印第安納州州長侯康安竄台向美方提出嚴正交涉，中方敦促美有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台一切形式官方往來。

侯康安22日上午率團會晤台灣總統蔡英文，他同日在社交網站發文向台方道謝，又談到台北與印第安納波利斯已是44年的姊妹城市，兩方此行討論了共同的經濟和學術的利益、目標。

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