天然氣價格高企　歐元跌穿1算創20年低位　專家：低處未算低

受美元強勁及天然氣短距，歐洲區在冬季陷入衰退憂慮影響，歐元連日下跌，在8月22日跌穿1算創20年新低，最新報0.994。



歐洲共同貨幣在下午的走勢中一度下跌1%至0.992元的低點，成為當天主要貨幣中表現最差的貨幣之一。而在歐元下跌之際，歐洲基準荷蘭TTF天然氣價格上漲10%，達到每兆瓦時292.50歐元高位。

歐元最初在7月突破美元1算，但隨後反彈。最近的跌幅反映了對能源危機的擔憂以及美元的普遍上漲的影響，外界預期美聯儲將比歐洲央行更積極地提高利率。

圖為8月16日，德國一個生物燃氣儲存庫。（AP）

經濟專家表示，歐洲天然氣價格上漲已升穿過去10年平均的14倍以上，可能會抑制歐洲大陸工業生產。加上冬天來臨天然氣需求增加，將進一步推高天然氣價格。

俄羅斯天然氣工業（Gazprom）19日表示，俄羅斯向歐洲供應天然氣的北溪一號管道將在9月底停止供氣三天。外界擔憂俄羅斯會進一步削減天然氣供應，德國央行總裁內格爾（Joachim Nagel）表示，德國經濟是最容易受到俄羅斯天然氣供應中斷影響的國家，如果能源危機繼續惡化，德國經濟可能在冬季陷入衰退。

歐洲正持續面通脹和經濟問題，加息步伐難以追上美國，息差或導致美元持續走強，讓資金流向美元避險，都可能讓歐元的跌勢加劇。

摩根士丹利預測歐元本季將跌至0.97美元，野村國際對歐元設定的目標價位是跌至0.975美元，還可能進一步下探0.95甚至或更低。