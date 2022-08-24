危地馬拉等國就台海局勢發聲明　中國常駐聯合國代表團：干涉內政

中國常駐聯合國代表團8月23日發聲明稱，極少數國家的常駐聯合國代表於8月23日就台灣問題和當前台海局勢發表聯合聲明，他們不辨是非、無端指責中國維護國家主權和領土完整的正當舉措，嚴重干涉中國內政，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。



中國常駐聯合國代表團的聲明提及，伯利茲（Belize）、斯瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭，Eswatini）、危地馬拉（Guatemala）、聖文森特和格林納丁斯（Saint Vincent and the Grenadines）等極少數國家的常駐聯合國代表於8月23日就台灣問題和當前台海局勢發表聯合聲明。

中國常駐聯合國代表團指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，發表聯合聲明的這些國家與台灣保持所謂「外交關系」，嚴重侵犯中國主權和領土完整，干涉中國的內政，錯誤地站在世界上絕大多數國家的對立面，現在又發表歪曲事實、顛倒黑白的錯誤言論，無疑是錯上加錯。

中國常駐聯合國代表團表示，這些國家發表的聯合聲明稱「中國目前在台灣周邊區域展開的軍事演訓對地區和平構成威脅」，但其實中國採取的措施，包括在中國台灣島周邊海空域進行軍事演訓行動，是針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）竄訪中國台灣地區、外部勢力蓄意挑釁採取的必要回應。

代表團說，挑起事端的不是中國，製造危機的不是中國，需要指出的是，恰恰是美國等一些外部勢力支持慫恿「台獨」勢力加緊進行分裂活動，不斷破壞台海現狀，這是導致台海局勢出現緊張和嚴峻挑戰的根本原因。