法國總統馬克龍訪問阿爾及利亞　促進經濟合作及改善關係

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月24日出訪北非國家阿爾及利亞（Algeria）三天，加強雙邊經濟合作，以及改善近年陷入緊張的兩國關係。



美聯社報道，馬克龍抵達阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）時，獲總統特本（Abdelmajid Tebboune）到場迎接，他們到訪烈士碑園，出席悼念當地爭取獨立時期喪生的民眾活動，兩人之後在總統官邸會面和舉行晚宴。

法國愛麗舍宮（Elysee）總統府指，馬克龍會於26日聯同法國軍方首長、防長及外長再與特本會談，討論區內和平穩定議題。當局提到，人蛇集團及伊斯蘭極端組織利用阿爾及利亞連接馬里（Mali）、利比亞（Libta）及尼日爾（Niger）的邊界地區活動，因此法國與阿爾及利亞相關部門合作極為重要。

另外阿爾及利亞是歐盟第三大天然氣供應國，去年的出口量佔8.2%，受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，歐洲加強與阿爾及利亞的能源合作。報道預計馬克龍今次訪問當地或不會促成能源供應或其他主要貿易協議，但會專注於推動雙方將來在經濟的合作。

今次是馬克龍第二度訪問阿爾及利亞，兩國近年關係緊張，主要原因是巴黎方面不滿包括阿爾及利亞在內的北非國家拒絕收回被法國驅逐的非法移民，令法國政府決定削減簽發這些北非國家人士的簽證，再加上馬克龍質疑阿爾及利亞的言論，導致阿國召回駐法大使。愛麗舍宮稱，馬克龍會在訪問中討論簽證問題。