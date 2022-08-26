蔡英文晤美國參議員布萊克本　盼加強半導體合作＋捍衛區域安全

台灣總統蔡英文8月26日上午接見訪台的美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）。蔡英文稱，台灣盼加強美台之間的半導體合作、以及共同捍衛區域安全。



蔡英文表示，共享民主價值的國際夥伴應加深經貿合作，共同創建更有韌性、更安全的供應鏈。她指知道布萊克本長期重視半導體供應鏈安全的議題，也提倡透過「選擇美國」平台鼓勵更多半導體產業赴美投資。

蔡英文說，台灣在半導體產業有長期的發展累積，台方樂見半導體業者前往美國投資，也期待與美國共同加強半導體等高科技領域的合作，一起來應對後疫情時代的經濟挑戰。

蔡英文稱，布萊克本是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案，來加強美國對台灣提升自我防衛能力的支持。她指台方期待未來，能和美國以及其他理念相近的民主國家共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平。

蔡英文說，近來世界局勢有許多重大的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及北京持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家對世界秩序所帶來的干擾以及威脅，也正因為如此，民主國家更應團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

布萊克本26日零時44分在Twitter用中文發文指：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息-我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」她26日上午6時31分在Twitter用英文發文稱：「我永遠不會對中國共產黨卑躬屈膝。」